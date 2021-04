Her er Janni Rasmussen og Benjamin Erichsen fotograferert ved en tidligere lejlighed ved Madoasen i Byparken. De er nu så påvirket af trusler og beskyldninger, at de stopper som frivillige i den lokale Korsør-afdeling af Stop Spild Lokal. Deres kritikere søger på søndag at stifte en ny forening til bekæmpelse af madspild med navnet Madspil Korsør. Foto: Helge Wedel

De har fået nok af chikane og trusler og trækker sig

Benjamin Erichsen og kæresten Janni Rasmussen trækker sig fra det lokale hjælpearbejde med at bekæmpe madspild. De føler sig forfulgt af personer, der på søndag søger at stifte foreningen Madspild Korsør som konkurrent til Stop Madspild Korsør.

-Jeg hilser det naturligvis velkommen, at der nu ser ud til at komme en ny forening, der bekæmper madspild og hjælper udsatte, men jeg og Janni (Rasmussen, red.) magter altså ikke mere, så vi trækker os fra 1. maj fra Stop Spild Lokal Korsør, men fortsætter vores indsats andre steder i organisationen Stop Spild Lokal, så vi kan slippe for at blive forfulgt, voksenmobbet og beskyldt for alt muligt, siger Benjamin Erichsen.

