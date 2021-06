Muslimske gravpladser på vej ind på kirkegård. Om en uge gives endelig, formel tilladelse formentlig. Foto: Carsten Lysdal

De første 21 muslimske gravsteder kan være klar lige om hjørnet

Bestyrelse siger god for etablering af gravpladser til muslimer på 300 kvadratmeter. På sigt kan areales udvides. Nu skal provstiet godkende, lyder det fra kirkegårdsleder.

Slagelse - 22. juni 2021 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er i forvejen rigeligt med plads, og da kun en tredjedel af Sct. Peders Kirkegård i Slagelse reelt er optaget, ser kirkegårdens bestyrelse intet til hinder for, at der kan etableres muslimske gravpladser på adressen.

Muslimske gravpladser kan være på vej ind på kirkegård

Det oplyser kirkegårdsleder Bent Nielsen, der i sidste uge netop havde muligheden for etablering af muslimske gravpladser på dagsordenen. En dør, der er blevet åbnet, efter en række muslimske foreninger i Slagelse Kommune, herunder Slagelse Multikulturel Forening, faktisk for snart to år siden første gang ytrede ønske om en afdeling for muslimer et sted i kommunen. En sådan eksisterer nemlig ikke i dag og gør reelt, at muslimer ikke kan blive begravet efter traditioner og forskrifter.

- Vi kigger ikke på religion og går heller ikke op i politik her. Når nogle vil begraves her hos os, finder vi en løsning, uagtet hvilken tro de måtte have. Derfor er vi også åbne for dette, siger Bent Nielsen.

Udvides med årene Politisk har man drøftet en række muligheder. Det være sig for eksempel ved Byskovvolden og det nye boligområde Bakkevejskvarteret mellem Holbækvej og Ndr. Ringgade.

De politiske drøftelser blev dog for nylig sat på standby, efter Slagelse Provsti havde spurgt menighedsråd rundt i kommunen, og der nogen steder var ledige kvadratmeter til brug for muslimske gravpladser.

Dem fandt man på Sct. Peders Kirkegård, hvor bestyrelsen i sidste uge behandlede og vendte tomlerne i vejret i forhold til at tilbyde - til at begynde med - 300 kvadratmeter i en separat afdeling af kirkegården. Med plads til 21 gravpladser.

- Men med årene vil arealet blive udvidet, så vi rammer 1050 kvadratmeter og dermed også flere gravpladser, siger Bent Nielsen, der fortæller, at der er rigeligt med plads, hvilket skyldes, at afdøde i stor stil kremeres i dag.

Afventer udtalelse Formand Bilal Biyik, Slagelse Multikulturel Forening, glæder sig over muligheden for at få en afdeling på Sct. Peders Kirkegård.

- Det er et ømt emne for mange, og der skal ikke være nogen særregler for os. Vi er alle ens - uanset religion - og vi skal alle kunne blive begravet tæt på vores familie og pårørende, så det er her en rigtig god idé, siger formanden, der dog må vente en endelig afklaring.

Nu skal provstiudvalget nemlig godkende indstillingen og ansøgningen om at etablere muslimske gravpladser. Det sker formelt den 30. juni, og inden da ventes en kirkegårdskonsulent ved Roskilde Stift at komme med en udtalelse.

