Se billedserie Læge Johan Reventlow giver 96-årige Fridtjof Christensen Dam på Plejecenter Skovvang vaccinen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

De fleste ville godt vaccineres

Slagelse - 27. december 2020 kl. 13:16 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Lægerne Susanne og Johan Reventlow vaccinerede 41 ud af 46 beboere på Plejecenter Skovvang i Slagelse mod Covid-19. Der var fem beboere, der havde sagt nej tak til at blive stukket.

Plejehjemsleder Tina Hammer kunne fortælle, at det i to tilfælde var beboernes værger, der havde valgt vaccinen fra, mens tre beboere selv takkede nej af frygt for mulige bivirkninger.

96-årige Fridtjof Christensen Dam var blandt dem, der godt ville have vaccinen.

- For ikke at få det her corona, som han sagde, da Johan Reventlow havde stukket ham.

Nu glæder Fridtjof Christensen Dam og de øvrige beboere sig til at kunne få flere besøg, selv om hans datter allerede har adgang til plejecentret.

Plejehjemslederen minder dog om, at hverdagen ikke vender tilbage lige med det første. Beboerne skal have stik nummer to om tre uger, og derefter, på et endnu ukendt tidspunkt, bliver det personalets tur.

- Mundbind og håndsprit bliver ved med at være en del af hverdagen et par måneder endnu, siger Tina Hammer.

Blandt Skovvangs personale har tre-fire ud af cirka 50 frabedt sig vaccination.

- Det skal være et frit valg, siger lederen af plejecentret.

Skovvang var i foråret hårdt ramt af corona med to dødsfald til følge, mens centret er sluppet uden smittetilfædle i denne omgang.

Der var i øvrigt heller ikke stik til beboere, som inden for den seneste måned er konstateret positive, eller som har symptomer på Covid-19.

Beboerne på 10 plejecentre i Slagelse Kommune var udvalgt til at være blandt de første, der blev vaccinerede