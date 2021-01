Kattens Værn i Slagelse må ofte løbe stærkt på grund af et stort antal af herreløse katte. Men problemet er landsdækkende og vil kræve en kulturændring at løse, siger direktør og dyrlæge i dyreværnsorganisationen, Lone Nielsen. Arkivfoto

De er sultne, syge og alene - men organisation slår nu fast: Problem er ikke 'bare' til at løse

I Slagelse Kommune har borgere forsøgt at presse politikere til at hjælpe flere herreløse katte. Men hjælpen bliver faktisk givet, understreger Kattens Værn, der har en aftale med kommunen om indfangning af kattene. Aftalen møder kritik, men en reel løsning på problemet er sværere og kræver handling højere oppe politisk, lyder det.

For mens flere katteejere lader deres huskat strejfe frit omkring, er herreløse katte et stigende problem, og dyreværnsorganisationer anslår i dag, at der findes op imod 500.000 vildtlevende katte på landsplan.

Måske har du set dem. De omstrejfende katte, der ofte krydser vejen, løber langs med hækken eller stikker snuden dybt ned i skraldespanden. I et håb om at finde mad.

