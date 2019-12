Hjørnekiosken ligger på meget heldigt på hjørnet af Jens Baggesens Gade og Birchnersgade lige over for Baggesenskolen.

De åbner butik nummer to i Korsør

Rygtet om butiksdød i Korsør er stærkt overdrevet, hvis kæresteparret Raica Jeanelle Abalos Kahanap og Dilaver Düz får lov at bestemme. Begge er de 23 år og har netop slået døren op til deres butik nummer to i Korsør på hjørnet af Jens Baggesens Gade og Birchnersgade. Navnet er Hjørnekiosken med indhold af de velkendte varer som slik, chips, sodavand og tobak men også tilføjet spillemaskiner i baglokalet dækket til af et sort forhæng, så de »enarmede tyveknægte« ikke frister mulige yngre kunder fra den nærliggende Baggsenskolen. Adgang til spillemaskinerne er der nemlig kun for personer på mindst 18 år.

