En anbringelse uden for hjemmet gør ondt. Særligt når forældrene kæmper som Mathias Månssen og Katrine Kristiansen fra Slagelse. Privatfoto.

Datter tvangsfjernet: - Hvorfor må vi ikke bevise, at vi er gode forældre?

Slagelse - 04. maj 2019

Anbringelsen er en fejl, lyder det kontant fra forældrene Katrine Kristiansen og Mathias Månssen.

Forældreparret, som i dag er gået hver til sit, hverken tøver eller det, der ligner, når de påpeger, at Slagelse Kommunes nylige tvangsfjernelse af deres nu seks måneder gamle datter er sket på et fejlagtigt grundlag. Det er i hvert fald deres udlægning.

Ikke mindst mener de, at deres kamp og iver for at være og blive stabile omsorgspersoner for datteren, skal kvitteres med noget mere end bare to timers ugentligt samvær, som tilfældet er.

I statusrapporter og handleplaner fra såvel sagsbehandler som psykolog gives der udtryk for, at datterens »aktuelle fejludvikling udelukkende kan behandles i et professionelt relationelt miljø uden for hjemmet.«

Det sted er Holmegaardshuset i Fensmark, som ifølge afgørelse om samvær fra 24. april skal forestå det støttede samvær og det forløb, der ifølge forældrene i sidste ende bør resultere i, at de kan få hjemgivet deres datter. Hun blev anbragt uden for hjemmet i slutningen af marts.

De føler sig imidlertid mast i et system, som ikke har givet dem en chance.

- Kommunen vidste allerede, før hun blev født, at der skulle ske noget på et tidspunkt. Det er ikke i orden. Vi føler, at vi skal have en chance, siger 21-årige Katrine Kristiansen.

Hun føler blandt andet, at der fra start blev holdt et så stædigt opsyn med familien, at forældrene reelt aldrig har fået muligheden for at bevise, at de magter rollen.

Frustrationen krydret med faktummet, at de to gik fra hinanden i månederne omkring fødslen, har flere gange affødt mere eller mindre temperamentsfulde konfrontationer sagsbehandler og forældre imellem.

- Men det skyldes også, at vi ikke føler, der bliver talt og skrevet sandt, siger Mathias Månssen, der i en udtalelse fra Slagelse Kommune i forbindelse med tvangsfjernelsen i marts får klæbet prædikatet »dømt« på sig.

- Det står sort på hvidt, at jeg er dømt for vold. Men jeg er aldrig blevet dømt for noget, og når jeg konfronterer dem med løgnen, siger de bare, at de nok skal få rettet det. Men det har da betydning i sagen, mener Mathias Månssen.

Han kan på såvel sine egne som ekskærestens vegne sige, at de gør og vil gøre alt for at vise, at de er forældre, som alle andre er.

I den forbindelse fortæller Katrine Kristiansen, at hun i lang tid er blevet nærmest mandsopdækket af folk fra kommunen. 25 timer om ugen i en periode.

- Også på det tidspunkt, hvor vi gik fra hinanden. Så ja, det var en presset tid, men når jeg har bevist og også får at vide, at der er sket en positiv udvikling, og vi gør det godt, hvorfor så tage vores barn, spørger hun.

Slagelse Kommune har ingen kommentarer til specifikke personsager. Således heller ikke til Mathias Månssen og Katrine Kristiansen, som i modsvar og indsigelser mod kommunens argumenter har skrevet stolpe op og stolpe ned.

I psykolograpporten, udfærdiget på vegne af Slagelse Kommune, »tegner der sig et billede af, at »A« (datteren, red.) ikke har fået den nødvendige stimulering og regulering lige fra fødslen.« Men her understreger parret netop, at det burde være dem, som fik hjælp til at håndtere datteren. Særligt fordi opholdet på Holmegaardshuset angiveligt har affødt fremskridt.

- Men det virker, som om det har været meningen hele tiden, at hun skulle fjernes. Det gør os kede af det og vrede, siger Katrine Kristiansen.