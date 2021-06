Se billedserie Tidligere gartner på kirkegården Tove Ambrosen advarede for nylig om kirkegårdsleder Anne Nordams ledelsesstil, der bragte hende til randen af selvmord. Nu står kirkegårdlederens datter frem med oplysninger om, at hendes mor lider af en slags forfølgelsesvanvid. Foto: Helge Wedel

Datter advarer kirkegården om moren

Slagelse - 24. juni 2021 kl. 06:00 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Datteren til sygemeldte kirkegårdsleder Anne Nordam har kontaktet Sjællandske, efter at have læst om sin mor i avisen. Hun har slået hånden af sin datter for tre år siden. Også hendes egen mor har hun vendt ryggen. Formand for kirkegårdsbestyrelsen vil ikke kommentere personsag. Provst Ulla Thorbjørn Hansen kan ikke fyre kirkegårdslederen. Politiet bekræfter anmeldelser.

- Siden mit bryllup for tre år siden, har hun ikke ville tale med mig, min mand eller børn. Også hendes egen mor og øvrig familie har hun vendt ryggen. Jeg tror, at hun lider af en slags forfølgelsesvanvid. Det ses blandt andet ved hende og mandens hus i Dalmose, der er spækket med overvågningskameraer, siger Stine Ursin, datter til den sygemeldte kirkegårdsleder Anne Nordam.

Hun har kontaktet Sjællandske, efter hun har læst artikler om først dårligt psykisk arbejdsmiljø på kirkegården, dernæst om den tidligere gartner på kirkegården Tove Ambrosen, som Kirsten Nordams ledelsesform bragte på randen af selvmord. Tove Ambrosen ønskede at advare mod Anne Nordam, »fordi hun har så mange skæbner på samvittigheden«, siden hun tiltrådte som kirkegårdsleder i 2010.

Abnormtilstand Ifølge lægeleksikon er forfølgelsesvanvid en psykisk abnormtilstand præget af vrangforestillinger om at være forfulgt. Tilstanden kan ses ved forskellige sindssygdomme, fx skizofreni. Personer, der lider af skizofreni har en ændret og karakteristisk måde at tænke og opfatte virkeligheden på. Klar bevidsthed og intellektuel kapacitet er som regel uændret. Der er ofte hallucinationer og uvirkelige forestillinger (vrangforestillinger), forstyrrelser i tanker og sprog, og vanskeligheder med socialt samvær, hedder det i fagbøgerne.

Brug for hjælp Ifølge datteren Stine Ursin behøver hendes mor hjælp. Datteren mener heller ikke, at hendes mor egner sig til at have ledelsesansvar. Stine Ursin har også opsøgt kirkegårdskontoret for at videregive oplysningerne om sin mor. Formand for kirkegårdsbestyrelsen Jørgen Fink bekræfter, at han er bekendt med datterens oplysninger, men han vil og må ikke kommentere yderligere, da der er tale om en personsag.

Gift i hemmelighed Inden Stine Ursins mor vendte hende ryggen i forbindelse med hendes bryllup for tre år siden, havde datteren hjulpet sin mor til at blive gift i dybeste hemmelighed for fem år siden.

- Hun behøvede vidner for at blive gift med xxx (fyret mellemleder på kirkegården, red.), så jeg var med til deres bryllup som vidne, siger Stine Ursin.

Politi bekræfter Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Tina Susanne Nielsen bekræfter, at to anmeldelser mod en administrativ medarbejder på kirkegården efterforskes og er til juridisk vurdering med henblik på mulig tiltale.

Sjællandske er nægtet aktindsigt i sagen med henvisning til, at den stadig efterforskes/vurderes.

Kilder har tidligere oplyst til Sjællandske, at det er henholdsvis Anne Nordam og hendes mand, der har anmeldt medarbejderen for at overtræde bestemmelserne om hemmelig adresse.

Ville sende blomster Inden mellemlederen og ægtemanden til Anne Nordam blev fyret, var han sygemeldt. Det fik den administrative medarbejder til at ville sende ham en buket blomster med ønske om god bedring. Da hun fandt hans adresse, opdagede hun, at det var den samme, som hendes leder har. Adressen er beskyttet, hvorfor både Anne Nordam og manden anmeldte den administrative medarbejder til politiet.

Provst skal orienteres Provst Ulla Thorbjørn Hansen oplyser til Sjællandske, at hun ikke kan fyre en kirkegårdsleder. Det er i givet fald udelukkende en opgave for den lokale kirkegårdsbestyrelse, som dog efterfølgende skal orientere provsten.

- Som provst er jeg tilsynsførende myndighed, der godkender ændringer på kirkegårde - eksempelvis fældning af træer. Hertil skal jeg godkende økonomi, og hvis der er ønske om at ansætte yderligere personale, siger Ulla Thorbjørn Hansen.

Det har ikke været muligt for Sjællandske at få kontakt til Anne Nordam og foreligge hende datterens oplysninger. Sjællandske erfarer at både have og hæk ved Anne Nordams bopæl noget usædvanligt slet ikke plejes.

