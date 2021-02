Datteren 51-årige Jette Lykke Hansen frygter for behandlingen af andre ældre på grund af den behandling, hendes mor 78-årige Ingemia Hansen har været udsat for af kommunens socialrådgivere i et opslidene forløb om 8000 kroner. Foto: Helge Wedel

Datter: Mor blev slet ikke set af kommunen

78-årige Ingemia Hansen er slidt op efter forløb med bolignød og et forsøg på at låne 8000 kroner af kommunen til et indskud til et lille rækkehus uden trapper, som den gangbesværede pensionist med rollator har brug for.

- Jeg er stærkt bekymret for andre ældre, efter den behandling min mor har fået. Det har været opslidende både for hende og os børn, siger Jette Lykke Hansen. Den 51-årige datter er socialpædagog og arbejder med vejledning af unge menneske. Derfor kender hun de offentlige systemer.

For 78-årige Ingemia Hansen er måneders bolignød endt i et opslidende møde med systemet i skikkelse af socialrådgivere hos kommunen.

