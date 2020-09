Efter to udsættelser er der nu fundet en ny dato til Broløbet Storebælt i 2021.

Dato sat til broløb i 2021

Mens smittetallene for covid-19 i blandt andet Slagelse Kommune tordner i vejret melder arrangørerne af Broløbet Storebælt nu ud, at der er fundet en ny dato til broløbet i 2021.

Slagelse - 11. september 2020

Løbetblev i første omgang som følge af corona blev flyttet fra lørdag den 20. juni til lørdag den 19. september for til sidst at blive udsat til 2021.

Næste år begiver de mere end 14.000 løbere sig ud på broen med start i Korsør og mål i Knudshoved lørdag den 29. maj.

-Allerede ved løbets første flytning oplevede vi, at rigtig mange løbere valgte at beholde deres startnummer for derigennem at støtte løbet og samtidig have et træningsmål hen over sommeren, siger løbsleder Per Hansen.

Starten fra Korsør er halvmaraton, mens starten fra Sprogø er kvartmaraton.

Frivilligt arbejde Alle omkring Broløbet Storebælt arbejder frivilligt, hvilket betyder, at nogle ting kan tage længere tid, end deltagerne måske forventer.

- Udsættelserne har betydet en del ekstra arbejde omkring Broløbet Storebælt, så vores frivilliges motivation og gejst har været sat på prøve denne gang. Vi prøver at gøre tingene fair og gennemsigtige, ligesom vi forsøger at udføre opgaverne så hurtigt som muligt, siger Per Hansen. Han er rigtig glad for at møde stor forståelse hos forståelse hos løberne, så de frivillige ressourcer ikke skal bruges på klager og brok men kan fokusere på at gøre den 29. maj 2021 til en festløbedag.

- Vi håber at se alle tilmeldte i startområderne om små ni måneder. Er man forhindret, kan man enten videresælge sin billet eller få refunderet billetprisen.

Få ledige billetter Der er på nuværende tidspunkt samlet små 1.000 billetter tilbage på de to distancer, men Per Hansen regner med, at løbet igen kan blive udsolgt.

Ledige billetter sælges på www.brolob.dk