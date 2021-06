Sjællandske har været på på gaden for at høre tilfældige danskere, hvad de mener om, at mundbindskravet fjernes alle steder undtagen i tæt kollektiv trafik fra på mandag. Foto: Fleur Sativa

Danskere: Det mener vi om at skulle droppe mundbindet

Siden august har det for de fleste været kutyme at iføre sig et mundbind eller visir. Men fra på mandag er det ikke længere et krav andre steder end i tæt kollektiv trafik. Sjællandske har i den forbindelse spurgt tilfældige danskere, hvad de tænker om helt at droppe værnemidlet.

Slagelse - 11. juni 2021 kl. 10:48 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det blev første gang et krav i den kollektive trafik den 22. august. Og sidenhen blev mundbind eller visir udvidet til at gælde på alle indendørs steder med offentlig adgang.

For eksempel i butikker, shoppingcentre, eller når caffe latten skulle indtages på den lokale café.

For de fleste danskere er det lille stykke stof for munden eller afskærmningen foran ansigtet derfor blevet en fast del af hverdagen. Men det er slut fra på mandag.

Det kom frem torsdag morgen efter natlige forhandlinger mellem Folketingets partier, hvor alle på nær Nye Borgerlige og Kristendemokraterne blev enige om en yderligere genåbningsaftale, der udfaser værnemidlet helt - på nær i tæt kollektiv trafik.

Fredag gik Sjællandske derfor på gaden i Slagelse ved Vestsjællandscentret for at spørge tilfældige danskere, hvad de mener om at droppe mundbindet. Her var glæden til at mærke, selv om ikke alle er klar til at smide den 100 procent.

Camilla Bruun Jørgensen, 47 år, Skælskør: - Jeg synes, det er fedt, at vi kan slippe for at skulle tage mundbind på. Man kan ikke rigtigt få luft, når man har det på. Men nu skal jeg også have mit første stik (coronavaccine, red.) i dag, og jeg tænker, at det bliver rigtigt godt, når endnu flere er vaccinerede. Det vil i hvert fald få mig til at føle mig mere tryg, når jeg handler uden mundbindet på.

Henrik Nielsen, 78 år, Slagelse: - Der er ikke så meget smitte længere, så jeg synes, at det er fint, at vi ikke skal bruge mundbind mere. Men hvis jeg skal ind et sted, hvor der er mange mennesker, vil jeg tro, at jeg stadig vil tage mundbindet på. Det kan jo være, at der stadig er nogen, der er smittet. Så det vil jeg nok fortsætte med, til flere er vaccinerede - altså sommeren ud.

Freya Magnussen, 16 år, Kirke Stillinge: - Jeg synes, det er superfedt, at vi ikke skal bruge mundbind. Jeg synes, at det er ret varmt at have på, og man kan også nemmere smile til folk uden det. Man ser ret sur ud med mundbind på, synes jeg. Så jeg glæder mig virkelig meget til at kunne smide det.