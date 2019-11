Se billedserie Foto: Carsten Lysdal

Dansk Sygeplejeråd kræver bedre kontrol efter fangeflugt: Groteskt at det kan ske

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd kalder det en »absurd situation«, at gerningsmænd tirsdag kunne gå ind på psykiatrisygehuset med to pistoler i en kageæske. Det burde ikke kunne ske, lyder det.

Slagelse - 20. november 2019 kl. 12:56 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To pistoler blev medbragt i en kageæske, da den 24-årige bandeleder Hemin Dilshad Saleh fik hjælp til at flygte fra psykiatrisygehuset i Slagelse tirsdag aften.

Men det burde ikke kunne ske, understreger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Ulla Birk Johansen over for Sjællandske:

- Det er jo en fuldstændig absurd situation og som taget ud af en film. Og det er helt fra starten urimeligt, at ansatte på et sygehus skal passe på hårdkogte bandekriminelle, forklarer Ulla Birk Johansen og peger på, at Hemin Dilshad Saleh burde have siddet et andet sted. For eksempel i et fængsel, hvor der også er afdelinger for psykisk syge.

Sigtet for grov vold - Han må jo have været på afdelingen, fordi han har været under en eller anden form for mental observation eller mental udredning. Men det kan man altså også være andre steder, understreger næstformanden.

Ifølge Ritzau sad det 24-årige ledende bandemedlem nemlig varetægtsfængslet i en sag, der omhandler et groft overfald i en frisørsalon på Nørrebro. Her er Hemin Dilshad Saleh sigtet for grov vold.

Men flugten skete fra den almindelige psykiatri og altså ikke fra sikringafdelingen, der huser de mest behandlingskrævende og farlige psykisk syge. Her havde bandelederen heller ikke brev- eller besøgskontrol, hvorfor kageæsken med de to pistoler ikke blev tjekket.

Personalet ikke klædt på Ifølge Ulla Birk Johansen er det domstolen, der foretager denne vurdering. Men sygehuset kan stille spørgsmålstegn ved vurderingen, når de tager imod en patient, fortæller næstformanden:

- Jeg har før været med til selv at stille spørgsmålstegn ved, om en patient sad det rigtige sted. Og det er jeg også sikker på, at man har gjort i denne situation, forklarer hun og understreger, at personalet er uddannet til at håndtere svære situationer, men ikke er klædt på til farlige sitatutioner, hvor patienter bærer våben:

- Det er jo et sygehus. Vi er ikke betjente. Og at en patient og de besøgende pludselig trækker pistoler frem, det er aldrig nogensinde noget, som personalet hverken kan eller skal kunne forvente, siger Ulla Birk Johansen.

Kontrol skal tjekkes Ifølge en udsendt pressemeddelelse understreger regionsrådsformand Heino Knudsen ligeledes, at det er vigtigt, at medarbejdere og patienter kan være trygge. Derfor er der nu fuld fokus på, at en lignende situation ikke skal ske igen.

Men før man kan undgå det, bør der kigges grundigt på kontrollen, siger Dansk Sygeplejeråd:

- Denne situation giver anledning til drøftelser om, hvorvidt man skal kunne tage en kage med ind, uden der bliver kigget i den. Så der skal kigges grundigt på kontrollen for at være sikker på, at det ikke gentager sig, slår næstformand Ulla Birk Hansen fast.

Hemin Dilshad Saleh er ledende medlem af bandegrupperingen NNV-gruppen og har tidligere været på flugt. Han har således ifølge flere medier været eftersøgt af politiet i et år, før han i oktober blev pågrebet af politiet.

