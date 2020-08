Det er bygningen her på Landsgravvej, sagen drejer sig om.

Dansk Folkeparti: - Moské ved at blive sneget ind ad bagdøren

Klart flertal for at sende lokalplan vedrørende multikulturelt kulturhus på Landsgravvej i høring trods modstand fra Venstre og Dansk Folkeparti med hver deres begrundelse.

Slagelse - 31. august 2020

I tre år har Slagelse Multikulturel Forening haft dispensation til at drive aktiviteter på det tidligere mødested Haandværkerforeningen på Landsgravvej, blandt andet med sammenkomster og undervisning i Koranen.

Nu skal tingene så lovliggøres via en ny lokalplan, og det gav som ventet debat på byrådsmødet.

- Der er tale om, at man er ved at snige en moské ind ad bagdøren. Vi stemmer imod lokalplanen, og vi så gerne, at der blev nedlagt et strakspåbud mod de aktiviteter, der i øjeblikket foregår på stedet, lød det fra Henrik Brodersen på vegne af Dansk Folkepartis gruppe.

Her mente man, at området skulle bruges til industri i lighed med nabo-ejendommene.

- Vi er med til at lave et samlingssted, som ikke tjener det, vi står for og holder af. Mange gange nej tak til moské, sagde Henrik Brodersen også.

Han blev imødegået af Villum Christensen (LA).

- Jeg skal lige minde Dansk Folkeparti om, at vi altså har religions og forsamlingsfrihed her i landet, lød det fra Villum Christensen.

Debat om høring Også Venstre var imod at sende forslaget ud i høring, men det skyldtes nu en anden grund.

- Vi ønsker et målrettet forhøring, inden forslaget udsendes, sagde Pernille Ivalo Frandsen på vegne af partiet.

Hun mente, at den afholdte forhøring ikke havde været tilstrækkelig, idet ingen naboer for eksempel havde reageret på, at forslaget var lagt ud på kommunens hjemmeside.

- De færreste sidder vel og kigger med her, så derfor må vi lave en mere målrettet høring, sagde hun.

Ved forhøringen var der stort et kun kommet svar fra forskellige myndigheder.

Formand for udvalget for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF), sagde, at man da på udvalgsmødet havde debatteret, at man skal lave en anden form for for-høring, for at få kontakt til dem, som man reelt ønskede at høre meninger fra.

Flere medlemmer af den socialdemokratiske gruppe gav udtryk for, at det måtte man fremover gøre. Men i den aktuelle sag ønskede man at fastholde, at sagen nu sendes ud i »rigtig« høring, hvor alle så kan bidrage.

Ikke mindst ved at dukke op til et borgermøde om sagen 16. september klokken 18.30-20.00.

Høring vedtaget Ved afstemningen om at sende forslaget ud i høring stemte Venstre og Dansk Folkeparti imod.

De 14 mandater var dog ikke nok, idet S, SF, Radikale Venstre og Enhedslistens 17 mandater stemte for.