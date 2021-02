Dansegulvet i Slagelse kører med fuldt program trods nedlukning. På billedet her underviser Lærke Didde Frederiksen for eksempel i genren hip-hop/MTV, mens eleverne følger med hjemmefra over computeren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Danseskole fortsætter drift trods nedlukning: - Det er en måde at overleve på

Hårde tider tvinger Dansegulvet i Slagelse til at holde på medlemmer gennem online-undervisning, da hjælpepakkerne er for svære at søge, mener ejer Cecilie Bonne. Men heldigvis er der også positive ting at sige om undervisningsformen, som derfor måske vil fortsætte i fremtiden.

Slagelse - 01. februar 2021 kl. 10:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Det er en måde at overleve på. Det er der slet ingen tvivl om. For jeg ved faktisk ikke, hvad jeg overhovedet ellers skal gøre.

Sådan siger Cecilie Bonne, ejer af Dansegulvet i Slagelse, der i dag tilbyder elever på danseskolen online-undervisning i stedet for almindelig holdundervisning med fysisk fremmøde.

Siden nedlukningen af store dele af Danmark i december har hun nemlig hverken søgt eller fået del i regeringens hjælpepakker. Derfor må hun nu gøre, hvad der står i hendes magt for at holde på medlemmerne.

- Hjælpepakkerne er virkelig svære at finde ud af. Der er så mange regler, så det er uoverskueligt, hvad du kan søge, og hvordan du kan søge det, fortæller Cecilie Bonne, der har opgivet at finde hoved og hale i det.

- Derfor har jeg besluttet, at danseskolen fortsat holder åbent. Bare på en anden måde, forklarer hun.

Dyrt at søge hjælp Og forvirringen er ikke svær at forstå. For indtil ganske nylig hed det sig, at nystartede selvstændige ikke kunne få kompensation, hvis de var CVR-registreret senere end den 9. marts 2020.

Men kompensationsordningerne er i dag ændret, så fristen er flyttet til at gælde fra den 1. november 2020.

Cecilie Bonne overtog danseskolen for fem måneder siden, og derfor vil det i princippet være muligt for netop hende at søge og få del i regeringens hjælpepakker.

Men så let er det alligevel ikke, siger Cecilie Bonne. Artiklen fortsætter efter billedet...

Cecilie Bonne overtog Danesgulvet i Slagelse for fem måneder siden og kan derfor godt søge om regeringens hjælpepakker. Alligevel vælger hun at holde åbent med online-undervisning - for det andet er for svært, mener hun. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Jeg ville være nødt til at få nogen til at se på det for mig. For jeg skal også kunne dokumentere omsætning og så videre. Så pludselig vil det jo også løbe op i regninger til for eksempel revisorer, før jeg overhovedet har søgt hjælpepakken, forklarer danseskole-ejeren.

Fuld holdundervisning I øjeblikket har hun udgifter til både husleje og lønninger til instruktører. For selv om det meste af landet er lukket ned, og Cecilie Bonne ikke må invitere elever ind på danseskolen, kører hun fuld holdundervisning.

- Det kan godt være en udfordring at køre som online-undervisning. Jeg kan jo ikke helt rette på samme måde, og hvis kameraet står lidt forkert, kan jeg ikke se deres fodarbejde ordentligt, forklarer hun. - Men jo mere, vi prøver det, jo bedre bliver vi, siger Cecilie Bonne i et forsøg på at bevare optimismen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Elever fra Dansegulvet træner i øjeblikket hjemmefra. Privatfoto.

En dag ad gangen Foreløbig gælder de nuværende corona-restriktioner, der tvinger Dansegulvet til at holde lukket for fysisk fremmøde, frem til og med den 28. februar.

Men Cecilie Bonne frygter, at en forlængelse meget muligt kan komme på tale.

- Nu har man efterhånden et par gange prøvet at glæde sig til at genåbne og så blive skuffet. Så lige nu fokuserer vi bare på at få online-undervisningen til at køre, og så må vi tage det en dag ad gangen, forklarer hun.

Og heldigvis er der da også positive ting at sige om online-undervisningen, mener ejeren af Dansegulvet. Cecilie Bonne kunne derfor sagtens forestille sig at fortsætte med tilbuddet. Også efter genåbning.

Giver nye muligheder - Under sidste lockdown, hvor jeg ikke havde danseskolen, men bare selv trænede, tog jeg selv mange online-timer. Og det virker jo faktisk rigtig fint, vurderer hun og peger på, at undervisning over computer giver nye muligheder.

Derudover giver online-undervisningen mulighed for at undervise elever, der for eksempel er på efterskole eller af andre årsager ikke kan møde fysisk op på skolen, pointerer hun.

Tager stadig elever ind I fremtiden ser Cecilie Bonne mulighed for at fortsætte online-undervisningen som et tilbud. Eksempelvis som én-til-én-undervisning.

- Selvfølgelig er det anderledes, end hvis man stod til en time sammen med en masse andre og virkelig mærkede energien og musikken. Men hvis man bare savner at danse, så det er en alternativ måde at gøre det på, fastslår hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hvis teknikken driller, kan det være svært. Men der er også fordele ved online-undervisningen, mener danseskole-ejer Cecilie Bonne. Her er det Eva Fodholdt, der modtager undervisning i stuen. Privatfoto.

Ifølge ejeren af Dansegulvet kan nye elever under lockdown således også fortsat få gratis prøvetimer. Hvis man kontakter danseskolen, kan man således melde sig på et valgfrit hold, hvorefter man vil blive inviteret til online-undervisningen.

- Og hvis man er lidt genert, kan det måske faktisk være rart at prøve det af derhjemme, hvor man kan »gemme« sig lidt bag en skærm.