Se billedserie Mange Lions-folk var i sving i det gode vejr ved Anlægssøen, og de har også haft travlt med at få arrangementet stablet på benene. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Dansefest ved Anlægssøen skal være tre gange større Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansefest ved Anlægssøen skal være tre gange større

Slagelse - 02. juni 2018 kl. 06:56 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smukt så det ud med det fyldte telt ved anlægssøen, hvor folk hyggede sig til tonerne af Svend Nicolaisens Orkester under ledelse af Jens Jespersen fra Slagelse.

Men for arrangørerne fra Lions Club i Slagelse var alt dog ikke helt, som det skulle have været.

- Der er kun omkring 100 deltagere, og det er altså for lidt til, at arrangementet bare kan køre rundt. Vi kommer til at sætte penge til, og det var selvfølgelig ikke meningen, siger Lars Bo Sørensen, en af initiativtagerne.

Men det betyder dog ikke, at danse-arrangementet er holdt for sidste gang.

- Vi tror på ideen, og har lært noget af det her. Blandt andet, at det jo ikke er smart at det skal falde sammen med Sørby Marked. Den slags ting retter vi op på, og så kommer vi stærkt igen til næste år, hvor vi satser på at få et telt med 300 deltagere, siger Lars Bo Sørensen.

Han siger, at arrangementet har været godt omtalt i medierne, men til trods for det var tilslutningen altså ikke tilstrækkelig til, at det kunne give noget overskud til Lions, som jo deler de penge de får ind ud igen til forskellige godgørende formål.