Danmarkspremiere: 418 meldt til virtuelt forældremøde

Slagelse - 13. maj 2020 kl. 17:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

418 forældre til elever i 9. og 10. klasse har været til forældremøde i Slagelse - helt uden at være samlet ét sted. Forældrene sad hjemme og fulgte mødet på skærmen. Ikke mindst for at høre, hvordan deres børn er stillet i en coronatid uden afgangsprøver.

Det var UU-vejleder og grundskolekoordinator Susan Tangrid, der fik idéen til det virtuelle forældremøde. For at finde ud af, hvordan hun kunne gribe det an, forsøgte hun at finde frem til, hvad andre kommuner havde af erfaringer med den slags. Hun fandt bare ikke noget og mener derfor, at Slagelse er den første kommune, der har prøvet det.

- Det burde være naturligt, når eleverne har skullet modtage undervisning derhjemme, og der stadig er forbud mod store forsamlinger, som et forældremøde jo er, siger Susan Tangrid, der også opholdt sig hjemme, mens hun stod for mødet sammen med en medvært.

På grund af coronakrisen ville hun selv være bekymret, hvis hun havde et barn i 9. eller 10. klasse.

- Mødet var et rum til at stille spørgsmål om alle de bekymringer, der kan være om elevernes videre uddannelse. It-folkene havde designet en løsning, hvor jeg kunne vise slides, og så kunne de ellers spørge løs, fortæller Susan Tangrid.

- 418 forældre er langt flere, end jeg havde turde håbe på. Jeg er enormt glad og lidt stolt over det, siger hun.

De fleste tilbagemeldinger fra forældrene var da også positive, omend der var nogle tekniske udfordringer for dem, der skulle deltage i mødet via mobiltelefon eller iPad.

Flere af spørgsmålene gik på manglende kommunikation i tiden med hjemmeundervisning.

- Men det er jo også nyt for skolerne at skulle kommunikere så meget, når eleverne er hjemme, konstaterer Susan Tangrid.

- Der er altid en udvej Blandt forældrene var der en del bekymring for, om eleverne løber ind i problemer, hvis de måske har slappet lidt for meget af og ikke fået afleveret alle opgaver i tiden med hjemmeundervisning. Nogle kan have satset alt på de afgangsprøver, der ikke bliver holdt men bliver erstattet af årskarakterer.

Hvad angår chancerne for at komme ind på en ungdomsuddannelse, hvis eleven har været lidt for meget i feriestemning ved nødundervisningen derhjemme, er der dog ifølge vejlederen ikke grund til at gå i panik.

- Der er altid en udvej. Enten i form af en optagelsesprøve eller for eksempel en samtale med rektor på gymnasiet, siger hun.

En forældre var nervøs for, at virtuelle forældremøder helt skulle afløse de fysiske møder fremover.

- Det kommer de ikke til, men der kommer flere virtuelle møder. Det er måske meget godt for nogle forældre, at de lige kan komme hjem, spise aftensmad og så være til forældremøde uden at skulle af sted igen. Jeg pusler også med en idé om inden for kort tid at lave et virtuelt møde for forældre til børn, der går i 8. klasse, hvor de skal paratheds-vurderes. Det kan der også være behov for i forhold til specialklasse-eleverne, siger Susan Tangrid.