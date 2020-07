Danmarks svar på »Huy« blev besejret

Se billedserie Et sjældent syn på årets Rynkeby-tur: Frokost og afslapning under blå himmel - ingen regn og blæst.

Slagelse - 09. juli 2020 kl. 16:48 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er jo den rene svir. Solen skinner, der er ingen blæst - og rytterne ligger lige nu og slikker sol. Det er helt uhørt, siger holdkaptajn Niels Urban, som torsdag middag ringer fra en rasteplads nær Assens på Fyn.

Det er første gang siden turen begyndte i lørdags, at vejret arter sig. Og det er tiltrængt for det hårdt prøvede mandskab, som torsdag formiddag også skulle prøve kræfter med den legendariske Kiddesvej i Vejle.

- Næsten alle på holdet kom op på Danmarks svar på Huy, fortæller Urban med reference til den berygtede stigning »Mur de Huy« i Belgien.

Med en stigningsprocent på op til 19 procent kan Kiddesvej alligevel tage pusten fra de fleste - også selv om den er under en halv kilometer lang.

Holdet kørte også op ad de fleste andre »krusninger« i den kuperede Vejle-område, før de senere nåede frem til Fyn.

Dermed begynder de også så småt at kunne skimte afslutningen på turen.

- Jeg kan mærke, at jeg allerede nu begynder at blive trist til mode ved tanken om, at det snart er slut, siger Niels Urban.

Og det på trods af at de første fire dage var ulidelige og nærmest blæste og regnede væk. Men det forsvinder som dug for solen, når det pludselig bliver hverdag igen.

- Nu har jeg jo prøvet turen nogle gange, og det er det samme hver gang. Man ønsker bare ikke, at det skal slutte, siger han med henvisning til især det tætte fællesskab, der helt naturligt opstår i en større gruppe, der kæmper mod et fælles mål.

Samme tilgang har debutanten Stig Thorup, som i dag bor i Sorø. I sine unge år boede han i Vejle, og tilfældet ville, at Rynkerne kørte forbi det sted, han voksede op.

- Jeg fik godt nok en klump i halsen, da vi kørte forbi, fortæller han.

Også han kom op ad Kiddesvej - noget, han heller ikke havde prøvet før.

- Det er først det sidste års tid, at jeg for alvor er begyndt at cykle - og det går ganske godt, fortæller Stig, som også har haft æren af at være »trækkerdreng« på holdet.

Naturligvis ville han hellere have været tættere på Paris end Slagelse lige nu - men det må så blive til næste år.

- Jeg har hele tiden haft en drøm om at nå til Paris på cykel. Det prøver jeg så næste år, for jeg kan mærke, at Rynkeby-fællesskabet er noget helt, helt særligt. Jeg bliver faktisk helt rørt af at snakke om det lige nu, siger han.

Alle, som har prøvet turen, ved, hvad han snakker om. Kontrasten mellem en almindelig hverdag og en uge på Rynkeby-holdet er nemlig til at få øje på. Deltagerne presser sig selv til den yderste grænse og opdager helt nye sider af sig selv. Oplever, hvordan man flytter sig både fysisk og psykisk. Og hvordan holdkammeraterne uden at tøve vil gå igennem ild og vand for en.

Fredag hedder turen Svendborg-Nykøbing F - en tur på 167 km. Herfra mangler så blot de sidste 122 kilometer til Slagelse på lørdag.