Motocross-køreren Alex Porsing har én gang før slået en verdensrekord, da han vandt underholdningsprogrammet »Danmark har Talent«. Nu vil han prøve igen. Denne gang i Cirkusland i Slagelse. Foto: Thomas Olsen

»Danmark har talent«-stjerne vil forsøge at slå verdensrekord

Lørdag vil motocross-køreren Alex Porsing kendt fra »Danmark har Talent« forsøge at springe over 13 lastbiler. Lykkes det, bliver der slået ny verdensrekord.

Slagelse - 06. august 2020

Han har gjort det før. 25-årige Alex Porsing slog sin første verdensrekord indenfor motocross på TV2 i bedste sendetid, da han sidste år vandt underholdningsprogrammet »Danmark har talent«.

Og nu gør han det igen. Denne gang nu på lørdag i Cirkusland i Slagelse.

Her vil den unge vovehals klokken 15.30 forsøge at slå en ny verdensrekord, når han i et såkaldt »backflip« vil springe over 13 lastbiler.

Rekordforsøget bliver kulminationen på Alex Porsings freestyle motocross-shows, som de sidste tre lørdage har underholdt gæsterne i Cirkusland.

Gjort før - men uden stunt Da Alex Porsing sidste år slog en verdensrekord i »Danmark har talent«, gjorde han det ved at iføre sig en hjelm, så han intet kunne se, hvorefter han i blinde kørte op ad en rampe og fløj flere meter gennem luften.

Springet over de 13 lastbiler bliver kun en verdensrekord, hvis det lykkes Alex Porsing at lave sit backflip henover de holdende biler. Artiklen fortsætter efter billedet...

Alex Porsing kommer til at hænge på hovedet som her, når han lørdag vil forsøge at slå en verdensrekord.



I øjeblikket tilfalder verdensrekorden cykel-stuntmanden Robert Craig Knievel, der døde i 2007, men som i sin professionelle karriere var kendt under aliasset Evel Knievel. Også han har sprunget over 13 lastbiler - men uden nogen stunts.

- Jeg vil stikke Evel Knievel ved at backflippe henover lastbilerne i stedet for at hoppe lige over dem, forklarer Alex Porsing derfor.

Ifølge motocross-talentet bliver det dog en meget stor udfordring at udføre et backflip, samtidig med han springer over de 13 lastbiler.

»Ti gange mere farligt« - Det er langt sværere og ti gange mere farligt at backflippe henover lastbilerne, end at hoppe lige over dem. Der skal bruges meget mere fremdrift ved et backflip for at nå lige så langt som ved et straight jump, samtidig med at jeg selvfølgelig også kommer til at hænge på hovedet undervejs, forklarer den ellers garvede og modige motocross-kører.

Ingen i verden har således prøvet at springe over lastbiler, mens de backflipper - så det vil Alex Porsing gøre.

Freestyle motocross-showet og rekordforsøget finder sted lørdag den 8. august kl. 15.30. Billetten i døren giver adgang til alle Cirkuslands andre shows og forlystelser fra klokken 10 på dagen.

Efter showet vil det være muligt at få autograf og taget foto med Alex Porsing, der for tiden også er kendt som hovedperson i sin egen tv-serie »Drengerøv i verdensklasse« på DPlay.

Cirkusland har sidste åbningsdag dagen efter rekordforsøget, den 9. august.

Verdensrekorden vil blive forsøgt slået som afslutning på en række af shows, hvor Alex Porsing de sidste tre lørdage har underholdt gæster i Cirkusland med freestyle motocross. Foto:Thomas Olsen