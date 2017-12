Dagplejebørn skal i skole

Tre lyse lokaler på Dalmose Skole har afløst en nedslidt træpavillon som hjemsted for den lokale dagplejens legestue. Dermed har Dalmose Skole fået meget unge brugere fra Dalmose og Flakkebjerg, som gruppevis kommer på skolen en gang om ugen, og de nye omgivelser blev fejret med indvielse, hvor noge af dagplejebørnene sørgede for den officielle snoreklipnings-seance.

- Der var bare altid et eller andet galt med den pavillon, fortæller dagplejechef Lis Wichers, som har lutter rosende ord til overs for kommunens afdeling for ejendomme, der har handlet hurtigt.

- Pavillonen er solgt på auktion i stedet for at rive den ned eller bruge penge på isatandsættelse, og på den her måde binder vi skolen og legestuen sammen. Dagplejebørnene bliver jo senere »kunder i butikken« på skolen. Man kan sige, at det er et skoleeksempel på, hvordan vi udnytter vores kvadratmeter bedre, siger Lasse Hestengen fra Ejendomsstrategi i Kommunale Ejendomme til Sjællandske.