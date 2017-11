Se billedserie Børnehuset Lilleskov på Lilleskovvej 3, der blev bygget i 1997, står nu foran at vokse sig 100 kvadratmeter større for næsten fem millioner kroner. Foto Helge Wedel

Daginstitution skal bygges større

22. november 2017

Børnehuset Lilleskov på Lilleskovvej 3 i Korsør skal udbygges med over 100 kvadratmeter til en samlet pris på knap fem millioner kroner. Årsagen er stigende børnetal, men også at daginstitutionens vuggestueafdeling med adresse i det gule murstenshus Skovvej 99 - tidligere gæstehus for dagplejen - ikke har vist sig egenet til at rumme det antal børn, der ellers var regnet med. Husets indretning har vist sig uhensigtsmæssig, fordi det giver personalet en række løft og vrid, når børnene skal bæres op og ned ad trapper, når de skal pusles. Hertil er der kun udstedt en midlertidigt tilladelse til, at ejendommen kan anvendes til 0-5 årige børn.

En tilladelse der dog ventes at kunne forlænges, hvis en permanent løsning om udbygning på Lilleskovvej er besluttet. Byrådet ventes at have sagen på dagsordenen i næste måned. Byrådet har allerede i budget 2018-2021 afsat fem mio. kr. i 2018 til udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Korsør.

Udbygningen af Børnehuset Lilleskov ventes at være på plads cirka 10-15 måneder efter beslutning.

Kommunens administrationen anbefaler, at den præcise måde at udbygge Børnehuset Lilleskov på aftales og sker i et tæt samspil med center for kommunale ejendomme og repræsentanter fra daginstitutionen.

Tilladelsen til at bruge Skovvej 99 til de 0-5-årige udløber ved årsskiftet. Hvis den ikke kan forlænges, er der mulighed for en midlertidig pavillonløsning ved Børnehuset Lilleskov, hvor der både er plads til pavillioner og til at bygge institutionen større samtidig.