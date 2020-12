Formand for Brugercafeen Anni Bähring og de frivillige er også klar med take-away. Foto: Helge Wedel

Dagens ret til 35 kroner hentes via bagdøren

Frivillige fortsætter med at lave dagens ret til ældre borgere, der dog ikke længere må spise i Brugercafeen.

Slagelse - 08. december 2020 Af Helge Wedel

Dansen med corona er blevet særlig intens i den kommune, som Brugercafeen på Dagcenteret Lützensvej i Korsør har adresse i. Her sørger frivillige for, at 90-100 ældre borgere kan møde op og spise dagens ret for 35 kroner. Men lukningen af restauranter, barer og cafeer betyder også, at spisning ikke længere er muligt i Brugercafeen.

- Vi har besluttet at fortsætte med at lave dagens ret, som brugerne så kan købe og hente som take away, siger formanden for cafeen Anni Bähring.

Regler for afhentning En række krav skal opfyldes for at købe og få udleveret den varme mad mellem klokken 12 og 13 i engangsservice fra cafeen så coronasikkert som muligt.

- Man skal benytte den bagerste dør, når man går ind efter maden, og den forreste når man går ud igen, siger Anni Bähring.

Hun tilføjer, at der skal bæres mundbind samt holdes afstand, hvis der opstår kø ved afhentningen.

Presseansvarlig for Brugercafeen Anders Nielsen medgiver, at det kan virke lidt bøvlet, men at det nok skal gå, så det daglige varme måltid mad er sikret for de ældre trods den ekstra nedlukning i 38 af Danmarks kommuner - foreløbig frem til den 3. januar.