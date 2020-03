Blandt andet på Marievangsskolen i Slagelse oplever man, at forældre ofte ryger, når de befinder sig på skolens parkeringspladser i forbindelse med aflevering eller afhentning af elever. Selv om de ikke må. Foto: Preben Moth

Dårlige forbilleder: Forældre ryger fortsat på skolerne trods forbud

Siden 1. august 2019 har det været forbudt at ryge i alle folkeskoler, ungdomsskoler og 10. klasser i Slagelse Kommune - også udenfor skolens matrikel. Men særligt forældre overholder ofte ikke forbuddet.

Børn skal have gode forbilleder. Ud fra den tanke har Røgfri Skoletid i Slagelse Kommune siden august 2019 forbudt rygning og indtagelse af anden tobak på samtlige af kommunens skoler gældende både for elever, ansatte og gæster - som for eksempel forældre.

Men særligt sidstnævnte har svært ved at holde smøgerne i lommen.

Det fremgår af en evaluering af Røgfri Skoletid, hvor blandt andre skoleledere for første gang er blevet spurgt ind til deres oplevelse af forbuddet og dets effekt.

I evalueringen svarer cirka halvdelen af skolelederne på kommunens folkeskoler, ungdomsskoler og 10. klasser, således at de oplever, at forældre ikke respekterer forbuddet. De ryger tværtimod fortsat.

Ryger på p-pladserne Blandt andet på Marievangsskolen oplever man for eksempel, at forældre ofte ryger, når de befinder sig på skolens parkeringspladser i forbindelse med aflevering eller afhentning af elever. Selv om de ikke må.

Det fortæller skoleleder Henrik V. Østergaard til Sjællandske.

- Det er ikke nyt for os, at eleverne ikke må ryge på skolens område. Sådan har det været i flere år. Det nye for os er, at det forbud i dag også gælder parkeringspladsen og fortovet.

- Og jeg ser, at vi som skole i den forbindelse har fået en større »reminder-opgave«, hvor vi oftere skal minde om, at man altså ikke bare lige må tænde en cigaret. Det gælder både forældre, når de henter elever, eller når vi har håndværkere på besøg, forklarer han.

Skyldes uvidenhed Ifølge Ali Yavuz (S), der er formand for Slagelse Kommunes Forebyggelses- og Seniorudvalg, er hans oplevelse dog, at »langt de fleste forældre bakker op om Røgfri Skoletid, og at de gerne vil være gode eksempler«.

At nogle forældre alligevel ses tænde en smøg, kan derfor handle om uvidenhed - men altså ikke om decideret uvillighed, siger han.

- Vi skal måske nogle steder være bedre til at orientere forældrene om, at rygning ikke er tilladt på skolerne, for der er måske nogen, som ikke ved det.

- Vi skal måske nogle steder være bedre til at orientere forældrene om, at rygning ikke er tilladt på skolerne, for der er måske nogen, som ikke ved det. Men helt overordnet, så oplever jeg stor opbakning, og det er hele hensigten - det er ikke hensigten at straffe forældre, skriver Ali Yavuz i en mail til redaktionen.

For udvalgsformanden er det vigtigste, at færre unge ryger, så der samlet set bliver færre rygere i fremtiden.

I øjeblikket arbejder Slagelse Kommune derfor på at kunne tilbyde rygestopkurser til unge. Og ansatte på skolerne samt forældre skal i den forbindelse fungere som gode forbilleder.

Af den grund arbejdes der også på at kunne tilbyde en såkaldt »ambassadøruddannelse« til medarbejdere på kommunens skoler, så de kan fungere som støttepersoner og på den måde få flere til at overholde tobaksreglerne, fortæller Ali Yavuz.

- Fra den 1. august 2020 bliver alle folkeskoler som bekendt røgfrie i Danmark og i 2021 bliver alle ungdomsuddannelser også røgfrie. Så set i det lys er vi godt på vej, slår udvalgsformanden fast.