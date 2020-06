To DR-biler fra Aarhus var mandag i Halsskov Færgehavn for at optage tv-værters spring fra det gule udspringstårn. Foto: Helge Wedel

DR-optagelse af værters spring fra udspringstårn

To DR-biler fra Aarhus medbringende kameraudstyr, to teknikere og to tilrettelæggere ankom mandag formiddag til Halsskov Færgehavn, hvor der blev produceret et tv-indslag med en længde på mellem to og tre minutter.