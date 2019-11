Se billedserie DRs Motalavej-hold er fra venstre reporter Kimmie Hetland, reporter Mathilde Nordenlund, redaktionsleder Maja Normann og vært René Sabro. Foto: Per Gade Gyldenkærne, DR

DR giver beboere på Motalavej mikrofonen

Slagelse - 01. november 2019 kl. 06:28 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DR P4 Sjælland giver beboere Motalalvej frit spil til at fremstille en to timer lang radioudsendelse, hvis indhold de selv bestemmer.

- Vi er spændte og håber, at mange i alle aldersklasser dukker op til det første fælles redaktionsmøde onsdag den 13. november mellem 16 og 18 i Kvarterhuset, siger Maja Normann, radiojournalist på DR P4 Sjælland i Næstved og tovholder på pilotprojektet med at give beboerne på Motalavej en stemme i radioen i form af en to timer lang udsendelse. Den sendes fredag den 29. november på P4 Sjælland mellem 16 og 18 direkte fra Kvarterhuset. DR samarbejder med »En fælles indsats«, der er det boligsociale arbejde udført af frivillige, kommunen, boligselskabet og lokalpolitiet.

- Vi har søgt DRs mangfoldighedspulje om støtte til dette pilotprojekt, der i høj grad handler om, at vi som regional radiostation kommer ud i krogene og giver stemme til mennesker, der ikke normalt høres i radioen, siger Maja Normann. Hun ønsker ikke at sætte størrelse på støttebeløbet, men Sjællandske vurderer, at 50.000 kroner er et godt bud.

Ideen til at give Motalavejs beboere en selvbestemt radioudsendelse har langsomt formet sig, efter Maja Normann i 2018 som vejleder for journalistpraktikanterne hos DR P4Sjælland besøgte Kvarterhuset på Motalavej.

- Her mødte vi flere kritiske røster om den ofte negative mediedækning, som beboerne følte sig udsat for. Nu giver vi dem så mulighed for helt selv at fortælle de historier, som de synes er vigtige at få frem om Motalavej, siger Maja Normann.

Rent praktisk vil der være plads til, at 10-15 beboere får plads i den redaktion, der skal producere den to timer lange udsendelse.

- Vi vil være to uddannede journalister og en journalistpraktikant til at guide og hjælpe beboerne med at få produceret indhold til udsendelsen, siger Maja Normann.

Først og fremmes håber hun, at mange dukker op til det åbne redaktionsmøde, hvor der er kaffe og kage samt ønske om svar på spørgsmål som: Hvilke historier synes du, at der mangler at blive fortalt i medierne? Hvem gør en forskel? Hvad betyder forandringerne på Motalavej for dig og din familie?