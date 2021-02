DMI advarer: Risiko for snefygning

- Vores nedre kriterie for et varsel om snefygning er, at der skal ligge over 10 cm løs frostsne, mens det blæser med mere end 10 m/s. Der er store variationer i snemængderne på tværs af landet. I de områder hvor der et varsel ude om snefygning, vurderes det, at der stedvis kan ligge omkring eller over 10 cm gammel frostsne, samtidigt med at vinden stedvis vil komme over 10 m/s.

Ifølge DMI kan snefygning medføre hurtig lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigt samt risiko for standsning af kollektiv trafik.