DM i kajakrul: Især ét grønlænderrul er svært

Der findes 34 forskellige grønlænderrul, nogle er sværere end andre.

Der findes 34 forskellige grønlænderrul, som kan udføres i en kajak, og søndag blev de demonstreret i Halsskov Havn, da der blev afholdt Danmarksmesterskab.

Slagelse - 23. august 2021 kl. 19:01 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Dansk Kano og Kajak Forbund var heldige med vejret søndag. Tit er der kraftig vestenvind ved Halsskov Havn, men søndag skinnede solen, og havet var blikstille. da Danmarksmesterskaberne i havkajakrul blev afholdt.

Fire forskellige rækker dystede: senior kvinder og mænd, intro, U18 og 50+.

Et kajakrul går ud på, at man sidder i en kajak, vender kajakken på hovedet, så man selv er under vand, og derefter »ruller« op igen i den modsatte retning, end man kom fra. Det kaldes også for grønlænderrul på grund af deres oprindelse i Grønland, og dem findes der 34 forskellige typer af. De forskellige rul er af forskellig sværhedsgrad, og ved mesterskabet gav de forskellige antal point. Det trak ikke point fra at fejle et rul.

Lokalt ungt talent En af deltagerne søndag var den lokale 18-årige Emil Tranegaard fra Korsør Ro- og Kajakklub. Han er tidligere guldvinder og U18-mester i Danmarksmesterskaberne i surfkajak og i rul.

Lørdag, dagen før konkurrencen, slog han om eftermiddagen vejen forbi sin kajakklub, Korsør Ro- og Kajakklub. Han skulle på vandet og træne rul.

- Vi nørder rullene, nogle af dem kan være rimelig svære. Det kræver styrke, men også smidighed, fortæller han.

Derfor var det ikke kun rul, han forberedt sig til konkurrencen med. På selve dagen styrketrænede ved Slagelse Talent og Elite, der er Slagelse Kommunes støtteordning til talentfulde udøvere og eliteatleter. Når det kommer til forberedelse, fortæller han desuden om, hvad han bedst kan lide at spise før et rul.

- Det er altid godt med en banan og en Yankie Bar, inden man går på vandet, siger han.

Den eneste i U18 Søndag sad Emil Tranegaard altså ved Halsskov Havn og kiggede på de øvrige deltagere i Danmarksmesterskabet. Hans egen kategori, U18, var hurtigt overstået om formiddagen - han var nemlig den eneste, der stillede op.

- Men jeg sammenligner mine point med herrerne, fortæller han, da han står på stranden efterfølgende.

Af de 34 rul er især ét særlig svært, fortæller Emil Tranegaard. Det hedder »rul med armene over kors,« og her bruger man kun kroppen til at rulle rundt i vandet.

- Der er stort set ikke nogen i Danmark, der kan udføre det, fortæller Emil Tranegaard. Han forsøgte det, men uden held.

God stemning Det er første gang, Danmarksmesterskabet er blevet afholdt i Korsør, og den lokale kajakroer er glad for at være på hjemmebane.

- Det er fantastisk, vi har vildt godt vejr, siger Emil Tranegaard, som også kommenterer på den gode stemning til mesterskabet. Luften er ikke fuld af konkurrence, i stedet får man hurtigt fornemmelsen af, at der bliver heppet på kryds og tværs, ligesom kommentatoren ofte kom med gode råd til ham eller hende, der sidder i kajakken.

- Folk hjælper hinanden. Alle vil gerne have, at hinanden bliver bedre, siger Emil Tranegaard og fortæller, at der også ofte bliver trænet sammen.

Emil Tranegaard skal i 2022 deltage i VM i England, og i midten af september rejser han til Spanien for at deltage i EM i surfkajak.

Højt niveau En af arrangørerne bag Danmarksmesterskabet er Bjørn Thomsen fra Dansk Kano og Kajak Forbund.

Han fortæller, at mesterskabet havde 20 deltagere. Han roser Emil Tranegaard for sit høje niveau, og at han sagtens kan konkurrere med de ældre deltagere.

Generelt var niveauet højt i år, fortæller Bjørn Thomsen.

- Vi har set en virkelig, virkelig høj standard. Det er jo glædeligt for sporten, siger han.

De to andre lokale medvirkende lørdag var Jacob Tranegaard, far til Emil Tranegaard, og Kristian Rasmussen, begge fra Korsør.

Resultaterne fra dagens DM Emil Traanegaard fra Korsør Ro- og Kajakklub var den eneste i kategorien U18. Han fik 252 point.

I introklassen tog Jesper Galsøe førstepladsen med 207 point, Hans Lerche tog andenpladsen med 196 point, og tredjepladsen gik til Jesper Hansen fra Havnsø Kajakklub med 128 point.

I kategorien 50+ tog Leo Jensen fra Skærbæk Kajakklub førstepladsen med 193 point, andenpladsen gik til Anders Brysting fra København Kajakklub med 145 point, og tredjepladsen til Gorm Lund fra Struer Kajakklub med 138 point.

I kategorien senior herrer vandt David Tetzchner fra Surfkajakklubben førstepladsen med 341 point, Anders Krag fra Troense Kajakklub tog andenpladsen med 340 point, og tredjepladsen gik til Klaus G. Larsen fra Holbæk Kajakklub.

I den sidste kategori, senior damer, gik førstepladsen til Ida Nielsen fra Nuuk Kajakklub med 360 point, Maja Andrea Holmsted fra Kajakhotellet tog andenpladsen med 331 point og Astrid Korsholm fra Kajakklubben Esrum Sø tog tredjepladsen med 329 point.