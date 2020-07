DM i ballonflyvning rykkede til Ruds Vedby

Som tidligere omtalt skulle DM i ballonflyning have fundet sted i Slagelse-området i tirsdags, men det blev aflyst på grund af for kraftig vind. Det samme var tilfældet onsdag og torsdag, men fredag eftermiddag oplyste arrangøren, at man nu ville forsøge at lette fra Ruds Vedby fredag aften klokken 19.