DM-favorit fra Korsør på hjemmebane i havn

Så der er med andre ord god mulighed for lokal opbakning til det store kajak-talent, der vurderes til igen at blive Danmarks bedste i at vende kajakken, så både krop og hoved kommer en tur under vandet, mens man bruger pagajen til at komme op igen. Emil Tranegaard er senest hædret med Slagelse Guld for sine fornemme resultater i kajak.