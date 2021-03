Normalt spiller 23-årige Nikolai Jensen fra Slagelse som DJ på den lokale Old Irish Pub. Men i dag er hans publikum fra diskoteket tvunget hjem i stuerne, hvor flere har oprettet sig som brugere af websitet Twitch. Her kan de følge med hjemme fra computeren, når Nikolai Jensen »livestreamer« sine optrædener - en idé, flere i branchen har fået.

DJ'en Nikolai spiller for publikum hjemme fra sin dagligstue

Mens landets diskoteker har holdt lukket i et år, er festerne flyttet ind på privatadresser og skiftet ud med virtuelle fredagsbarer. 23-årige Nikolai Jensen, der er DJ, spiller derfor i dag for publikum hjemme fra sin stue i sin to-værelses lejlighed.

Tunge skyer af røg danser rundt i det farvede lys og tager ophold i hvert et næsebor, mens tonerne fra 90'er-hittet »The Rythm of the Night« sunget af den kvindelige artist Corona presser sig vej ud af højtalerne og overtager både øregange og det lille rum. Nærmere bestemt stuen til den to-værelses lejlighed på anden sal, som 23-årige Nikolai Jensen fra Slagelse bor i.

