DJ-fænomen spiller fra fregat i Korsør

Slagelse - 07. maj 2020

Fregatten »NIELS JUEL« ligger fredag dæk til Martin Jensen, der målt på streams er den største DJ i Danmark. Koncerten er gratis og målrettet veteraner.

Udstyret med en DJ-pult og en internetforbindelse sender DJ-fænomenet Martin Jensen fredag den 8. maj fra klokken 19 og fire timer frem en gratis koncert fra dækket af fregatten »NIELS JUEL« ved kaj på Flådestation Korsør.

Som publikum kræves også blot en skærm og en internetforbindelse for at følge streamingen via Twitch.tv/martinjensentv. Under koncerten kan publikum kommen med ønsker til den populære DJ, der medover 1,8 milliarder streams på Spotify og målt på antal streams er den største DJ i Danmark. I verden nummer 45. Han har

over 2,6 millioner følgere på Facebook. Hans trofast danske og international fanskare vokser fra stream for stream. Således så over 40.000 live viewers med, da Martin Jensen indledte sit nye online koncertkoncept »Me, Myself, Online« den 10. april i Telia Parken i København. Ugen efter spillede han i en kæmpe hangar mellem to private jets i Billund Lufthavn, hvor 43.000 fulgte ham direkte.

Ok fra minister

I morgen fredag gælder det altså fregatkoncerten, der er målrettet alle verdens veteraner.

- Vi er glade for at arbejde sammen med DJ Martin Jensen og kunne invitere vores gæster til en unik musikoplevelse sammen med folk fra hele verden. Det kunne Forsvaret og forsvarsministeren heldigvis også se en idé i. Ellers er det ikke sådan lige at blive godkendt til at spille på en fregat, siger formand for Veteranfonden og initiativtager til festivalen Engage Jeppe Michael Jensen.

Veteranfonden skulle have holdt deres festival Engage med fokus på veteraner, men den er som så mange andre festivaler og koncerter aflyst grundet corona.

Aflysningen fik DJ Martin Jensen på den idé at fejre alle veteraner verden over med sin koncert fredag, der formentlig er den første DJ-koncert i verden, hvor en fregat udgør kulissen.