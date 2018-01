Se billedserie Ringparken i Slagelse er på regeringens ghettoliste. Her modtager FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen de seneste dages ghetto-udspil med en vis skepsis - og venter på regeringens endelige ghetto-udspil, som statsministeren varslede i sin nytårstale. Foto: Mette Kjær Nielsen

DF's ghetto-udspil har ingen gang på Slagelse-jord

Slagelse - 08. januar 2018

Der er to officielle ghettoer i Slagelse Kommune: Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør. Det skal der ikke være længere, og derfor har Slagelse Kommune iværksat den nye boligsociale helhedsplan »En fælles løsning«. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lagde i sin nytårstale op til et landsdækkende opgør med »parallelsamfund« og »sorte huller på landkortet« - der vil komme en ny ghettoplan i løbet af i år.

En plan, der ifølge statsministeren både skal rive blokke ned og flytte beboere til andre, mindre socialt belastede områder. Det har torsdag fået Dansk Folkeparti til at spille ud med syv ganske stramme forslag, der blandt andet rummer et udgangsforbud for personer under 18 år efter klokken 20.

- Vi kan måske godt gå med til forslaget om, at der skal øget polititilstedeværelse og forslaget om længere straffe til bandemedlemmer, men de resterende fem forslag har ikke megen gang på jord. Det med udgangsforbuddet må eksempelvis efter alt at dømme være i strid med Grundloven, siger Flemming Stenhøj Andersen, der er direktør i boligselskabet FOB og formand for Slagelse Kommunes nye fælles helhedsplan for alle kommunens udsatte boligområder.

- Hvem skulle også opretholde det udgangsforbud? Det er ikke realiserbare forslag. Det er symbolpolitik og et forsøg på at tilbageerobre dagsordenen, siger Flemming Stenhøj Andersen til Sjællandske.

Der er heller intet nyt og revolutionerende i, at statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) begynder at tale om at rive boligblokke ned, lyder det fra boligforeningsformanden. Det har man talt om i 10 år, og det er eksempelvis allerede inkorporeret i den nye plan for »Ny Ringby«, der blev fremlagt sidste år. Her er der lagt op til at rive enkelte blokke ned i Ringparken for at kunne gøre plads til andre boligformer som eksempelvis ejerboliger, andelsboliger og boliger til privatudlejning.

På Motalavej i Korsør har man allerede revet enkelte blokke ned.

- Vi er i gang med at ændre områderne fysisk og åbne dem op for den omkringliggende by og på den måde gøre dem attraktive, så vi kan skabe en anderledes beboersammensætning, end vi har i dag, siger boligforeningsdirektøren.

