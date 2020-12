DF?s Morten Messerschmidt opfordrer til lydhørhed, når talen falder kulturhus i Slagelse. Foto: Kenn Thomsen

DF'er tordner mod Slagelse-politikere efter ja til »moské«

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, raser over politikeres blåstempling af kulturhus. Det er dybt problematisk, mener folketingspolitikeren, der spørger sig selv, om byrådet i Slagelse fuldstændig har glemt, hvad deres partier på tinge mener.

Slagelse - 05. december 2020 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det er dybt problematisk, at Tyrkiet og Erdogan nu får endnu et brohoved heroppe. De fører en slags krig imod Europa - vi har set det skarpt i forhold til Frankrig, og nu vil politikere i Slagelse Kommune, ja, selv Venstre, lovliggøre en moské.

Sådan lyder det mere eller mindre harmdirrende fra Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt. Han har fulgt sagen om Slagelse Multikulturel Forening, der ser ud til at få endeligt grønt lys til religiøse aktiviteter på Landsgravvej, når byrådet mødes mandag den 14. december.

- Det er dybt bekymrende, at et så bredt flertal er bag, siger han med henvisning til, at det blot er Dansk Folkeparti i Slagelse Byråd, der har råbt op i denne sag.

- Der er ingen tvivl om, at det er meget tæt på at være en moské. Uagtet at de selv kalder det for et kulturhus med et bederum. Det skal ikke lovliggøres. Det mener regeringen jo også - selv mange partier på Christiansborg, men det er ikke nået ud i det lokale åbenbart, tordner folketingspolitikeren, der håber, at politikere i Slagelse Kommune skeler bare en smule til, hvad deres partier i Folketinget mener.

- Jeg undrer mig over, at man kan være så døv. Bekymringen er jo bredt forankret, siger han.

Erdogans forlængede arm? Formanden for foreningen, Bilal Biyik, har tidligere præciseret, at der ikke er tale om en moské. Når det formuleres på tyrkisk, er det imidlertid med betegnelsen »camii«, kulturhuset omtales. Altså »moské« på tyrkisk.

Han har samtidig fortalt, at der intet er at bekymre sig om. Morten Messerschmidt mener imidlertid, at det er værd at drøfte grundigt, hvorvidt lokalplanen, der skal erstatte en tidligere en af slagsen, som ikke tillod aktiviteterne på Landsgravvej 27A, skal have et grønt lys i byrådet.

Miljø-, plan- og landdistriktsudvalget har allerede anbefalet et ja.

- Man giver dem ambassader rundt i landene, og det fungerer efter salamimetoden. De kommer gradvist i stand - og nu lovliggør man noget, der ellers har været ulovligt. Det er alene for Erdogans styre, raser Morten Messerschmidt, som blandt andet minder om, at stedet formelt ejes af Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse, som står for en lang række moskéer i Danmark.

Samtidig styres foretagendet af Diyanet, Direktoratet for Religiøse Anliggender og en myndighed under den tyrkiske stat, som ifølge DF'eren blot har vokset sig større, siden det så dagens lys i 1984.

- Det er måden, de positionerer sig med islamiske kulturhuse, mener han.

Udvalgsformand maner til ro Ifølge Jørgen Grüner (SF), som har talt varmt for kulturhuset og en permanent lovliggørelse af, hvad der har foregået på adressen i flere år, bør Morten Messerschmidt pakke skepsissen væk.

- Jeg synes faktisk, at det er utroligt vigtigt at have moderate kulturhuse, hvor man kan dyrke sin tro med ligesindede. Det er sådan et sted, vi har derude. Der er ingen tegn på, at der skulle være problemer. Det er rigtig gode demokratiske medborgere, vi har, og med en forening, der går ind for demokratiske spilleregler, kan det måske ligefrem gavne integrationen, mener Jørgen Grüner.

Han mener ikke, at han behøver forhøre sig med SF på Christiansborg.

- Vi undgår det ekstreme, og her har vi et kulturhus og en gruppe borgere, der tilpasser sig. Det skal vi bakke op om, mener han.

