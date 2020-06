Se billedserie Modsat Slagelse og Skælskør gik det voldsomt for sig i Korsør, da Stram Kurs gæstede området. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DF'er forlanger ministersvar efter Paludan-optøjer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF'er forlanger ministersvar efter Paludan-optøjer

Slagelse - 04. juni 2020 kl. 16:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil du se uniformer, salatfade og kampklædte betjente, ja, så skal du tilsyneladende være flue på væggen ved Stram Kurs' demonstrationer rundt i landet.

Læs også: Derfor udeblev Paludan fra planlagte demonstrationer

Partiets besøg i Slagelse Kommune den 16., 17. og 19. maj var ingen undtagelse, og alene opbuddet af betjente vækker undren på Christiansborg.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) forlanger nu svesken på disken, og den skal justitsminister Nick Hækkerup (S) stå for.

Dansk Folkeparti-politikeren har spurgt ministeren, hvor mange ressourcer politiet reelt anvender på at beskytte Rasmus Paludan »mod trusler og angreb fra personer, der ikke respekterer hans ytringsfrihed,« som han skriver i spørgsmål 1364.

- Han har sin grundlovssikrede ret til at demonstrere, men det er de bøller, som laver al den ballade, ligeglade med, siger Peter Skaarup, som særligt i forhold til urolighederne på Motalavej både lørdag og søndag græmmes.

- Der er nogle, der til stadighed ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og at politiet må bruge så mange metoder og midler, er jo rystende, lyder det fra retsordføreren.

13 anholdt Han ønsker oplyst, hvor mange ressourcer og mandskabstimer der konkret blev anvendt i forbindelse med demonstrationerne i Slagelse Kommune den pågældende weekend. Her skal det påpeges, at alt gik fredeligt for sig i både Skælskør og Slagelse.

I netop Ringparken var der frygt for uroligheder på linje med Rasmus Paludans demonstration i sommeren 2018, hvor området forvandledes til noget nær en krigszone. Nogle scener, der har kostet flere uromagere fængselsstraffe for blandt andet at kaste med sten og flasker samt overfalde politifolk.

I år gik det stikmodsat. Et godt benarbejde og en beboerskare, der blot vendte ryggen til, sikrede en blank afvisning af Paludans ytringer. Helt uden vold og optøjer, om end en enkelt blev anholdt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Peter Skaarup (DF) forlanger svar fra

ministeren. Hvor mange ressourcer

bruger politiet, spørger han.



På Motalavej i Korsør endte man ud i 12 anholdte, hvilket ifølge Peter Skaarup er et godt tegn.

- Når nogle få går til yderligheder, så skal de selvfølgelig også straffes for det. Det er samtidig skærpende, idet det er organiseret uro. De transporterer jo hinanden fra by til by, hvor de laver ballade. Det er ikke tilfældigt, mener Peter Skaarup.

Lokalpolitiet står for at efterforske

Som det skete i 2018, er det også i denne omgang lokalpolitiet i Slagelse, der står for efterforskningen. Leder af Lokal Efterforskning, politikommissær Jens Jedig Christiansen, melder imidlertid om, at man langtfra er i mål.

- Vi er i færd med at bearbejde en masse materiale, og de, der har været med i det her, skal selvfølgelig stilles til ansvar. Det handler om alt fra overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og maskeringsforbuddet til optøjer og sådan noget, siger han.

Sjællandske har fået afslag på at få aktindsigt i, hvor mange ressourcer politiet har brugt på demonstrationerne.

relaterede artikler

Paludan udeblev fra Motalavej 19. maj 2020 kl. 14:47

Sidst afviste folket Paludan: I dag vender han tilbage 19. maj 2020 kl. 11:37

Politikere følger folks frustration - men tager skarpt afstand fra optøjer 18. maj 2020 kl. 07:30