DF-politiker: Useriøst at løbe fra aftale om motorsportscenter

Det er useriøst, at nogle af de partier, der for et par år siden vedtog, at man skulle undersøge grundlaget for et motorsportscenter på Stigsnæs, nu løber fra aftalen.

Den melding kommer fra Henrik Brodersen, der i sin tid var ophavsmand til ideen om et motorsportscenter på Stigsnæs. Et center der fik noget af et skud på boven på mandagens økonomiudvalgsmøde, hvor det blev undsagt ikke blot af Venstre og SF men også af de tidligere DF-gruppeformand Ann Sibbern, der nu er løsgænger.