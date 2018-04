DF-lokalformand er trådt af: Stiller op til Folketinget

Kigger man i dagsordenen for byrådets møde mandag, fremgår det, at Søren Hald Christensen flytter fra kommunen. Det ønsker Søren Hald Christensen dog ikke at kommentere på i skrivende stund, idet der ifølge ham er nogle ting, som lige skal falde på plads, inden han kan udtale sig om det. Og han udtrykker overraskelse over, at det står i den offentligt tilgængelige dagsorden.