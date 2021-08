Se billedserie Skal regnbueflaget fortrænge Dannebrog? Nej, mener flere. Borgmester kalder det en god sag. Forleden vajede Pride-flaget foran Slagelse Rådhus. Dog på hovedet. Foto: Anne Gudmann Hansen

DF-ikon raser og kalder ja til Pride-flag »totalt forfejlet«: Borgmester forsvarer sin beslutning

Viceborgmester skulle »synke en ekstra gang«, da han konstaterede, at regnbueflaget havde fortrængt Dannebrog foran Slagelse Rådhus i weekenden. Borgmester står ved sin beslutning om at lade Pride-symbolet vaje, selv om han nu får kritik af blandt andre Folketingets tidligere formand.

Et opslag på Facebook har vakt en hed debat siden lørdag, hvor viceborgmester Villum Christensen (LA) viede fire par på Slagelse Rådhus. Samtidig vajede Gay Pride-flaget nemlig i rådhusets flagstang, mens Dannebrog glimrede ved sit fravær.

»Min betænkelighed har intet med manglende anerkendelse af, at man med rette kan slå et slag for frisind og tolerance, men mere tanken om, at vores nationale fællesskabssymbol, dannebrogsflaget, skal fortrænges af et symbol for en interesseorganisation,« skrev han derfor på Facebook efterfølgende, hvilket har fået debatten til at gløde.

»Jeg må sige, at jeg skulle synke en ekstra gang,« skrev han ydermere, og han er tilsyneladende ikke den eneste, der undrer sig.

»En stor misforståelse« Ifølge byrådskollega Henrik Brodersen (DF) bør man overveje, hvad man som kommune skal blande sig i.

- Man skal overveje, om man ikke engang imellem går for langt, når det gælder om at vise anerkendelse, siger Henrik Brodersen, som for ganske nylig roste initiativet, at man i forbindelse med Færøernes nationaldag i juli, Olavsøka, lod det færøske flag vaje.

- Jeg synes, der er en forskel. Dengang var der tale om et nationalt symbol, men det er Pride-flaget ikke. I min optik må man være den, man vil, og forelske sig i dem, man vil. Men det behøver en kommune jo ikke flage for, siger han.

Hans tidligere partiformand i Dansk Folkeparti, nuværende folketingspolitiker og medlem af Folketingets præsidium Pia Kjærsgaard, undrer sig også såre.

- Det er grove løjer. Det her er jo totalt forfejlet og en misforståelse. Folketing og kommuner skal ikke markere events med særlige flag i flagstangen. Der hører Dannebrog til, siger hun.

Borgmester sagde ja Pia Kjærsgaard er samtidig forarget over den detalje, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) selv har truffet beslutningen - vel at mærke efter en henvendelse fra en Venstre-politiker.

- Det bør byrådet protestere over. Det må en borgmester ikke bare beslutte uden om alle andre, mener Pia Kjærsgaard, der som det mindste mener, at byrådspolitikere skulle være hørt inden.

- Som folkevalgte beslutter vi, hvad der skal ske for danske borgere. Det gælder i Folketinget og ude i byrådene, siger hun og nævner, at borgmesteren her »bare handler, som regeringen gør det på Christiansborg«.

- De spørger heller ikke nogen, så det er åbenbart trenden, han følger, lyder det fra DF'eren.

Pia Kjærsgaard mener, at det må bero på en misforståelse. Dannebrog hører til i den flagstang, siger hun.

Dyrby: Vi bakker op John Dyrby Paulsen anerkender, at der er forskellige holdninger.

- Og dem skal der være plads til. Jeg sagde, at vi gjorde det på den dag. Det er et vigtigt signal at sende, at vi bakker op, siger borgmesteren, der ikke bare mener, at en kommune kan gøre som i Slagelse og mange andre tilsyneladende.

- Jeg tænker faktisk, at man bør. Det er i hvert fald min indstilling, og så er det også en sund, fair debat at have efterfølgende, mener han.

Villum Christensen, der har igangsat debatten ved sit opslag forleden, mener, at det skal drøftes, hvordan man gør fremadrettet.

- Sådan noget her skal ikke komme snigende ind ad bagdøren, siger han.

Økonomiudvalget i Slagelse Kommune besluttede mandag eftermiddag, at der skal udarbejdes en specifik flagpolitik, som skitserer, hvem og hvilke organisationer der må få et vajende flag i rådhusets flagstang.

