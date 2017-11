DF i spil til borgmesterpost

Det kom frem onsdag aften, da den borgerlige fløj i byrådet i Slagelse forsøgte at finde en samlende figur. Det skriver Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i en pressemeddelse.

- Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF har valgt at pege på John Dyrby Paulsen betingelsesløst. Venstre valgte under mødet at se bort fra Stén Knuth som borgmester og i stedet for pege på den brede løsning og Ann Sibbern (DF) som den kandidat, der kunne være den samlende person for det brede flertal. Men det ville Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance heller ikke være med.

Derfor frygter Venstre, at borgmesterafgørelsen skal findes ved lodtrækning.

Ellers skal Villum Christensen (LA) i hvert fald sluge en kamel eller gå på kompromis med partiets linje. Det ved at give John Dyrby det endelige mandat.