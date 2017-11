- Vi forhandler politik. Ikke poster, siger DF-spidskandidat Ann Sibbern. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: DF: Politik er vigtigere end poster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF: Politik er vigtigere end poster

Slagelse - 28. november 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tæt parløb mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som sprang fra John Dyrby Paulsen allerede få timer efter »borgmesterkåringen« tirsdag nat, vidner i to pressemeddelelser - en fra fredag, hvor de indbyder til samarbejde, og en anden fra mandag formiddag - om, at de tre partier i hvert fald er klar med en kurs. De ønsker dog alle flere med på vognen, og der er lagt op til forhandlinger.

- Slagelse kommune har behov for det brede samarbejde i byrådet, og grundet mandatfordelingen i det nye byråd er der et særligt behov for at få en tydelig retning og et tydeligt mandat, skriver de tre partier i meddelelsen fra mandag, hvori de anbefaler de øvrige - SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Liberal Alliance - at komme med om bord. Ikke mindst så ikke der opstår slingrekurs, hvis nu også den kommende byrådsperiode vil byde på en partihopper, der samtidig skifter fløj.

- Derfor anbefaler partierne, at konstitueringsmødet bliver udskudt til den 8. december klokken 15, sådan at der skabes tid til den nye retning og samarbejdet, også for at få gennemarbejdet forslaget og få bredest mulig opbakning, skriver de.

Hos særligt Dansk Folkeparti er det forhandlinger, der lægges op til. Om politik vel at mærke. Her har man nemlig ikke travlt med at pege på en borgmester - slet ikke imellem Stén Knuth og John Dyrby Paulsen.

- Politikken er vigtigere end poster, så det der med at pege på en person, inden man kender den politik, vi jo skal være fælles om, går ikke. Det er sådan, vi ser på det. Vi kan i øvrigt heller ikke være andet bekendt over for vælgerne, siger Ann Sibbern (DF), partiets spidskandidat og mulig borgmester efter nytår.

- Men det er slet ikke der, vi er. Først politik, pointerer hun og vender gerne den del af forhandlingerne, som torsdag i sidste uge på Villum Christensens gårdsplads fik John Dyrby Paulsen (S) til at proklamere, at han blot var et DF-krav fra at blive borgmester.

- Men ultimative krav besværliggør processen. Sådan forhandler vi ikke, lyder det fra Ann Sibbern, der imidlertid slet ikke var med ved forhandlingerne torsdag.

relaterede artikler

Skal sikre Dyrby bredt flertal: Men DF forhandler også med Venstre 24. november 2017 kl. 07:34