Se billedserie Ikke alle cyklister i Skælskør er lige gode til at holde sig på vejbanen, som de ellers skal, når de cykler gennem Algade. Foto: Solveig Hansen

Cyklister på fortovene i skal stoppes nu

Fortovene i Algade bliver brugt som cykelsti til stor gene for gadens detailhandlere og handlende. Det skal der sættes en stopper for nu ifølge Yvonne Nielsen, ejer af Butik Mille.

Slagelse - 27. august 2021 kl. 08:42 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

I 2014 fik Algade ny brolægning. Fra begyndelsen gav det anledning til debat og delte meninger, og selv om årene er gået er der stadig især én ting, som giver anledning til irritation.

- Nu bliver det simpelthen nødt til at stoppe. Det er som at gå ud på en trafikeret vej, fortæller Yvonne Nielsen. Hun er ejer af Butik Mille, og dagligt oplever både hun og hendes kunder, at cyklister benytter fortovet fremfor vejbanen til at køre på.

- Jeg kan godt forstå, at de cykler på fortovet, men det er altså virkelig farligt, siger Yvonne Nielsen, som mere end en gang har oplevet, at en kunde har været tæt på at blive torpederet, når kunden er trådt ud af butikken, fordi der er kommet en cyklist kørende i høj fart på fortovet.

- Der er andre end mig i gaden, der oplever det samme, men jeg tror, at det er særligt slemt her, da cyklisterne når at få god fart på ned ad bakken, siger Yvonne Nielsen.

Skilt i vejen For at begrænse at cyklisterne ræser forbi lige foran butikken, har Yvonne Nielsen valgt at stille sit udendørs butikskilt midt på fortovet.

- Jeg er nødt til at passe på mine kunder, mine ansatte og mig selv, og jeg er rigtig ked af, hvis det er til gene for dem med barnevogne, handicappede og andre, siger Yvonne Nielsen, der overvejer at tage et mere drastisk skridt for at sætte en endelig stopper for cyklisternes hærgen.

- Jeg overvejer at sætte en afspærring op ud for min butik med et skilt om, at det er forbudt at cykle på fortovet, siger Yvonne Nielsen.

Bred enighed Hun har netop påpeget problemet i Skælskør Erhvervsforening, hvor flere andre medlemmer på foreningens møde torsdag gav hende opbakning i, at der bør gøres noget nu.

På morgenmødet deltog også borgmester John Dyrby Paulsen (S), for hvem problemstillingen er ny, selvom problematikken længe har været kendt og debatteret i Skælskør.

- Det er nyt for mig, men alle på mødet kunne bekræfte, at det er en udfordring, siger John Dyrby Paulsen.

Ser på sagen Selv synes han, at brolægningen i Algade er pæn og passer godt til byen, men han anerkender problemet.

- Jeg vil høre, om kommunens entreprenører kan se en løsning på problemet, lyder det fra John Dyrby Paulsen, der ikke umiddelbart vil stille penge i sigte.

- Jeg er glad for, at det kom op på mødet i erhvervsforeningen, og at borgmesteren vil gå videre med det, siger Yvonne Nielsen, der dog ikke forventer, at der sker noget lige nu og her.

At cyklisterne vælger at køre på fortovene skyldes, at belægningen er langt mere jævn end på vejbanen, hvor en tur på cykel er en bumpet og ujævn affære.

- Det er ung som gammel, så alle er lige gode om det, siger Yvonne Nielsen, der stadig håber, at cyklisterne selv vil lade fortov være fortov og ikke også selvbestaltet cykelsti.