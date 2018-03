Cykelryttere på skovtur

Der var dog ikke noget at være nervøs for.

- For fire-fem år siden måtte vi rydde ruten for sne, fortalte Michael Lindholm.

Okay, skovstierne var smattede nogle steder. Ruten var blevet rettet lidt til for at undgå steder med meget blødt køreunderlag, men det hører sig jo næsten til, at det efter sådan en omgang kan være svært at se, hvilken farve tøj rytterne stillede til start i. Snart var de alle i jord-sort.