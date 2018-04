Cykelryttere indtager vejene

Slagelse Cykle Ring har flagposter langs hele ruten, og i alt er omkring 80 personer med for at kunne afvikle løbet på professionel og tryg vis.

Arrangørerne appellerer dog også til andre trafikanter om at være opmærksomme på cykelrytterne og tage højde for de omlægninger af veje, der sker, herunder for busruten mellem Slagelse/Skælskør, der får midlertidigt stoppested i begge retninger ved Jættehøjvej på Skælskør Landevej.

For dem, der er interesserede i cykelløb eller bare i at opleve noget nyt, er der ud over at følge med ude på ruten mulighed for at være tilskuer i målområdet ved Levehjemmet Bjergbyparken på Hashøjvej 7 i Slots Bjergby.