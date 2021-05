Op mod 7000 motionscykelryttere ventes at deltage i løbet den 4. september. Efter passage af Storebæltsbroen bliver der i Korsør både målområde og depot ved Amerikakajen. Foto: Thomas Olsen

Cykelløb over Storebæltsbroen søger hjælpere

Op mod 7000 cykelryttere ventes lørdag den 4. september at deltage i Danmarks længste motionscykelløb fra Aarhus til København.

Deltagerne på de to længste ruter på henholdsvis 376 km og 193 km skal alle køre over Storebæltbroen og gennem Korsør, hvor der ved Amerikakajen vil være både depot og målområde.

Løbet arrangeres af Veggerby Sport & Kultur A/S, som netop nu er i gang med at søge de 650 hjælpere, der skal bruges til at afvikle løbet.