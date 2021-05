Cykelfærge søges søsat via nyt udvalg

Villum Christensen (LA) beder om at få økonomiudvalget til at bakke op om cykelfærgen, efter han fik nej i erhvervs- og teknikudvalget. Anne Bjergvang (S) foreslår cykelsti udvendig på Storebæltsbroen.

Formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA) søger nu at trække cykelfærgeprojektet fra Korsør Erhvervsforening fri af den politiske grundstødning, der var en realitet, da hans udvalg bestående af Anne Bjergvang (S), Henrik Brodersen (DF) og Anders Kofoed (V) afviste, at kommunen skal involveres i at få oprettet en færgerute mellem Korsør og Nyborg grundet den stigende cykelturisme og besvær med at få plads til og få tungt lastede cykler med på DSBs tog. Udvalgsmedlem Flemming Erichsen (S) var fraværende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her