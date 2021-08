Se billedserie Borgmester og transportminister havde dels en holdning og ingen holdning, da Sjællandske spurgte til Storebæltsbroen bag dem, om den skulle være næsten gratis at benytte, når den om godt 10 år er betalt tilbage. Foto: Torben Villumsen Foto: TORBEN VILLUMSEN

Cykelfærge-ideen i Korsør kendte minister ikke

Transportminister Benny Engelbrecht mødtes fredag med borgmester og partifælle John Dyrby Paulsen (S) på bro, hvorfra motorvejen uden nødspor efter Storebæltsbroen kunne ses. Øget hastighed er der ingen garanti for, når den gamle motorvejsstrækning er udvidet med nødspor.

22. august 2021

- Jeg var vej fra Fyn efter et debatmøde og til folkemøde på Møn, så jeg havde lige mulighed for mødes med borgmesteren og se og høre mere om projektet med udbygningen af motorvejen fra Storebæltsbroen til Vemmelev med nødspor.

Sådan svarede transportminister Benny Engelbrecht, da Sjællandske spurgte til baggrunden for et lynvisit fredag i Korsør, som blev udmøntet i et stående møde med borgmester John Dyrby Paulsen på broen, der fører Halsskovvej over motorvejen. Den har der i retning mod Storebæltsbroen nødspor og i modsat retning frem til Vemmelev ingen. Derfor nedsat hastighed på henholdsvis 90 og 110 km/t på den aldrende motorvejsstrækning fra 1957.

700 mio. kroner sat af I den store trafikaftale frem til 2035 er de 700 millioner kroner af de samlede 161 mia. kroner sat af til længere ramper ved afkørsel 42, nødspor og støjskærme ved Tjæreby og Svenstrup.

Som tidligere beskrevet i Sjællandske er udbygningen af motorvejen mellem Korsør og Vemmelev vedtaget til trods for analyser fra Vejdirektoratet, der hverken viser trængselsproblemer eller ekstra mange trafikulykker på strækningen med de manglende nødspor. Derfor vil det ifølge Vejdirektoratet har større effekt at investere i udbygning af andre motorvejsstrækninger.

- Hvorfor blev motorvejsstrækningen ved Korsør valgt imod anbefalingerne fra Vejdirektoratet?

- Ja, det besluttede vi jo. Og det er også nødvendigt at se på sikkerheden. Her gør de manglende nødspor det vanskeligt for redningskøretøjer hurtigt at komme frem, når der sker ulykker på Storebæltsbroen, siger Benny Engelbrecht.

Ukendt cykelfærge - Hvad siger du til ideen fra Korsør Erhvervsforening om en cykelfærge mellem Korsør og Nyborg?

- Den har jeg ikke hørt om, lyder det spørgende ministersvar, hvorefter John Dyrby Paulsen bryder ind.

- Jeg har naturligvis respekt for byrådets flertalsbeslutning om, at jeg ikke måtte kontakte transportministeren med cykelfærgeideen, så den kender han ikke.

Nye eltog 2024 med cykler Benny Engelbrecht får forklaret besværet med at få cykler transporteret tværs over Storebælt, hvor det er svært at få dem med og op i DSBs tog.

- Det problem kommer de nye eltog Coradia Stream til at løse, når de bliver indsat fra 2024. Her er der særlige pladser til cykler, barnevogn og kørestole, ligesom der bliver niveaufri adgang fra perronen, så man kører direkte ind i toget, siger Benny Engelbrecht. Også måden at bestille plads til cyklen på, vil ifølge transportministeren bliver forbedret.

Gratis over broen? I starten af 2030erne er Storebæltsbroen betalt tilbage.

- Bliver det næsten gratis at køre over Storebæltsbroen, når den om godt ti år er betalt tilbage?

- Det kan jeg ikke svare på ud over, at det skal vi have forhandlet om med de øvrige partier.

- Hvad er din egen holdning?

- Jeg har egentlig ingen holdning ud over, at andre trafikforbindelser og penge til dem - eksempelvis en Kattegatrute - skal tænkes med, når der tages beslutninger om fremtidens takster på Storebælt, siger Benny Engelbrecht.

Gratis = øget trafik? Men borgmester John Dyrby Paulsen har en holdning til den kommende betalte Storebæltsbro,

- Vi har egentlig ingen særlig interesse i, at det bliver gratis at køre over, da det givet vil øge trafikken voldsomt gennem vores kommune. I stedet skal fokus være på at sikre pendlerne de bedst mulige vilkår, så det er billigt for dem at krydse broen, siger John Dyrby Paulsen.

Øget hastighed? Ifølge transportministeren er det ikke et selvfølge, at hastigheden hæves fra de nuværende 90 og 110 km/t til 130 km/t på hele strækningen fra Storebæltsbroen til Vemmelev med nye nødspor.

- Der kan være støjhensyn til boligområder, der gør, at hastigheden ikke kan sættes op, selv om nye seks meter høje støjhegn indgår i projektet, siger Benny Engelbrecht.

Det er endnu ikke afgjort, om de nye nødspor og længere ramper kræver en VVM-undersøgelse. Hvis det er tilfældet, kan byggeriet sættes i gang i 2026 - hvis ikke angiveligt nogle år før.