Se billedserie Der skal være plads til alle i Algade - også cyklister, der skal have deres egen jævne cykelsti gennem gaden. Arkivfoto

Cykelbane er løsningen

Problemet med cyklister på fortovene i Algade kan relativt nemt løses ifølge Jørgen Lindhardt (S), der stiller op til byrådet i november. At der er gået så lang tid uden en løsning, begrunder han med manglende repræsentation af lokale politikere i det nuværende byråd.

Slagelse - 31. august 2021 kl. 07:57 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

En cykelsti med samme belægning som på fortovene kan være det enkle indgreb, der skal til, for at Algade bliver farbar for alle typer af trafikanter og uden risiko for at køre hinanden ned.

Det mener Jørgen Lindhardt (S), der på opfordring netop har kridtet skoene med henblik på en tilbagevenden til politik, da han er med på den socialdemokratiske opstillingsliste til byrådsvalget i Slagelse i november 2021.

- Jeg har altid været et politisk menneske og været medlem af politiske partier i det meste af mit liv, siger Jørgen Lindhardt, der var en del af byrådet i Skælskør Kommune, inden kommunesammenlægningen i 2007.

Demokratisk efterslæb - Der har længe været et demokratisk efterslæb i Skælskør, og ikke et eneste byrådsmedlem er i øjeblikket repræsenteret i selve Skælskør, siger Jørgen Lindhardt, der selv bor i Skælskør og har gjort det siden 1984.

Ud af kommunens cirka 79.000 borgere, bor de omtrent 6.500 af dem i Skælskør, hvilket ifølge Jørgen Lindhardt burde manifestere sig gennem i hvert fald to til tre medlemmer i byrådet.

At det ikke er tilfældet mener Jørgen Lindhardt er en væsentlig del af problemet i forhold til, at Skælskør ofte er blevet »overset« i vigtige sammenhænge, hvilket også gælder problematikken i Algade.

- Jeg ville jo heller ikke være klar over det, hvis der var et problem med en belægning i Svenstrup, begrunder Jørgen Lindhardt vigtigheden af den lokale repræsentation.

Tæt på borgerne - Mit kendskab til lokale forhold, og min nære kontakt til borgerne i Skælskørområdet, er en væsentlig grund til, at jeg vælger at stille op til byrådsvalget, for det er vigtigt, at politikerne er tæt på borgerne, siger Jørgen Lindhardt, der selv nævner by- og boligudvikling som sine kerneområder. I mange år var Jørgen Lindhardt da også direktør i Skælskør Boligselskab.

- Det er vigtigt, at vi understøtter det, der foregår i lokalområderne, for forsvinder skolen, børnehaven, forsamlingshuset og de lokale butikker, så forsvinder det grundlag, der er for at bo i området, og her er det også vigtigt, at der er plads til alle i Algade, siger Jørgen Lindhardt, der mener, at en cykelbane gennem Algade med samme type brosten som på fortovene, vil kunne løse problemet med cyklister de forkerte steder ret nemt.

- I den store sammenhæng i Slagelse Kommune, er det ikke en udgift, der vælter noget som helst. Og udover problemet med de forkerte brosten, er det ret smukt, det som er blevet lavet, siger Jørgen Lindhardt, der også gerne ser, at både Nytorv og Svanetorvet bliver gjort endnu mere indbydende at slå sig ned ved i længere tid ad gangen.