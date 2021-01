Slagelse Kommune har i øjeblikket ekstra travlt med at besvare henvendelser fra kommunes borgere vedr. Covid-19-vaccination. Arkivfoto Foto: francescoridolfi.com/Rido - stock.adobe.com

Covid-19-vacciner giver ekstra travlhed og en storm af henvendelser

Slagelse - 12. januar 2021 kl. 20:19 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Slagelse Kommune har som i alle landets øvrige kommuner i øjeblikket travlt med at få vaccineret kommunes borgere i den rækkefølge, som der er lagt op til fra Sundhedsstyrelsens side, og i det tempo som der i øvrigt er vacciner nok til rådighed.

Men ét er at holde styr på både rigtig rækkefølge og antal vacciner, noget andet er håndteringen af selve vaccinen fra Pfizer og Biontech, der stort set frem til brug skal opbevares ved minus 70 grader.

Borgere må komme til vaccinen Derfor er det heller ikke som udgangspunkt muligt at lade vaccinen komme til borgerne, hvorfor borgerne må komme til vaccinen.

Det gælder for eksempel også ældre borgere på Agersø og Omø eller andre, der bor langt væk fra et vaccinationssted.

Efter at alle borgere på alle kommunens plejecentre er blevet vaccineret, såfremt de ikke har takket nej, er de næste, der står for tur, de hjemmeboende borgere over 65 år, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Og netop her kan udfordringen være at transportere sig til det nærmeste vaccinationssted.

Sørg helst selv for transport - Vi anbefaler, at du selv sørger for transport til vaccinationsstedet, eventuelt ved hjælp fra pårørende, lyder opfordringen fra Slagelse Kommune, der dog gerne er behjælpelig, såfremt alle andre muligheder er udtømte.

- Hvis du ikke har nogen mulighed for at transportere dig til vaccinationscentret, så kan du ringe på telefon: 58 57 45 00 mandag til torsdag mellem klokken 8.15-15 smat fredag mellem klokken 8.15-13 for at registrere dig. Herefter vil du blive kontaktet med det tidspunkt til vaccination, som du har fået tildelt, lyder det videre fra Slagelse Kommune, der i øjeblikket får rigtig mange henvendelser fra borgere, som har modtaget besked om, at de nu kan blive vaccineret mod Covid-19.

Travlheden skyldes især, at mange, der trods at de har fået brev om, at de er de næst i køen ikke har held til at booke en ledig tid i systemet.

Tider afhænger af antal vacciner - Nogle oplever, at de ikke kan booke tid, og det skyldes, at Region Sjælland løbende lægger ledige tider ud i takt med, at regionen modtager vaccinerne. I første omgang vil der derfor være et begrænset antal tider, og derfor må alle væbne sig med tålmodighed, og løbende tjekke efter ledige tider, lyder beskeden fra Slagelse Kommune, der i grove træk ikke har så meget at skulle have sagt i forhold til udrulning af Covid-19-vaccinationerne, da det er Statens Seruminstitut og de regionale vaccinationscentre, der står for den del.

Slagelse Kommune henviser i øvrigt alle, der har tvivlspørgsmål til at følge med på enten Slagelse Kommunes hjemmeside eller tilsvarende for Statens Seruminstitut.