Covid-19-alarmen gik i børnehuset Lilleskov

En kviktest i næsen hos en kvindelig medarbejder i børnehuset Lilleskov på Lille Skovvej i Korsør viste sig onsdag eftermiddag positiv for Covid-19. Herefter blev der slået alarm, og den helt store corona-plan gik i gang for at undgå yderligere smitte.

- Forældrene var bare så fantastiske, da vi ringede for at få dem til at hente deres barn, siger Hanne Clausen. Hun tilføjer, at den pågældende medarbejder grundet rengøring havde været rundt i mange børnegrupper, hvorfor så mange måtte hjemsendes.