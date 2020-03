Se billedserie På flere af de røde klapstole i Slagelse Musikhus var der i går sedler med teksten »Reserveret« - men ingen publikummer til at fylde dem op. Flere turde nemlig ikke at møde op til Rotary-klubbernes ellers årlige forårsshow af frygt for coronavirus. Foto: Anders Ole Olsen

Coronavirus skræmte publikum væk fra næsten udsolgt show

Frygt for coronavirus fik i går flere til at blive hjemme, selv om de havde købt billet til Rotary-klubbernes årlige forårsshow. Men udeblivelserne ændrer ikke på overskuddet fra billetsalget, der ligesom alle andre år doneres ubeskåret til et godt formål.

Slagelse - 12. marts 2020

De røde klapstole i Slagelse Musikhus skulle ellers være fyldt op med klappende gæster. Men i stedet stod flere tomme.

Papirer med teksten »Reserveret« indikerede ellers, at der var solgt nok billetter til Rotary-klubbernes årlige forårsshow, som i går blev afholdt for sjette år i træk. Det var derfor en udbredt frygt for coranavirus, der fik flere af showets publikummer til at udeblive.

Det fortæller Erik Schultz fra Rotary i Slagelse.

- Jeg vil vurdere, at det er lidt over halvdelen af dem, der har købt billet, som er mødt op. Men det vil jo så desværre også sige, at der er en del, der ikke er mødt op, forklarede han, da Sjællandske mødte ham på aftenen.

Næsten alle 400 billetter var ellers udsolgt. Alligevel kalder Erik Schultz det for »forventeligt«, at flere valgte at blive hjemme oven på den massive mediedækning af coronavirussen.

- Faktisk vil jeg sige, at det er et ganske pænt fremmøde taget omstændighederne i betragtning, slog han fast i løbet af aftenen.

Sikret med håndsprit For at sikre de gæster, der var mødt op, var der på forhånd indkøbt masser af håndsprit. Fra stolerækkerne kunne publikummerne derfor - forhåbentlig - sikkert nyde aftenens optræderne, der bød på alt fra cirkusoptrædener, musik, sang og dans til stand-up.

For de publikummer, der turde møde op til

Rotary-klubbernes forårsshow, var der

imidlertid nok underholdning at se frem til

- både musikere, dansere, cirkusartister og

stand-up-komikere indtog nemlig scenen

på skift. Og i pausen var der sikret nok

håndsprit til alle. Foto: Anders Ole Olsen



Nogle af dem, der derfor var glade for, at de mødte op trods frygten for corona-smitte, var ægteparret Michael og Heidi Kaas-Andersen fra Slagelse. De havde kort overvejet risikoen for smitte, men havde ikke på noget tidspunkt tænkt på at blive hjemme.

- Det er et fantastisk show, og hvis man husker at spritte af og holde afstand, så tror jeg, at det er sikkert nok, forklarede Michael Kaas-Andersen, der ligesom hustruen Heidi Kaas-Andersen imidlertid mener, at det er vigtigt at tage smitte-risikoen alvorligt.

- Det er rigtig godt, at vi snakker om det og ogå reagerer på det, fortalte Heidi Kaas-Andersen, da der var pause under showet.

Penge tilbagebetales ikke Selv om flere valgte at blive hjemme i stedet for at nyde en aften med optrædener af lokale kunstnere, forløb aftenen altså, som den skulle. Og Rotary-klubberne, Slagelse-Antvorskov Rotary Klub, beholder da også alle pengene fra billetsalget.

Med andre ord kan udeblivende gæster altså ikke se frem til at få penge tilbage for deres billetter.

Derimod kan én eller flere lokale foreninger se frem til at få glæde af hver en krone.

Traditionen tro doneres de indsamlede penge fra forårskoncerten nemlig ubeskåret til udvalgte foreninger, som arbejder frivilligt med at hjælpe børn og unge i lokalområdet.

- Billetterne er solgt henover de sidste par måneder, og før der blev snakket om coranavirus. Der er kun solgt én i døren. Men alle pengene går stadig til et godt formål, fortæller Erik Schultz, som sammen med de andre Rotary-medlemmer skal uddele pengene den 14. maj på Liselund i Slagelse.

Tidligere er overskuddet fra Rotary-klubbernes forårskoncert gået til blandt andre Kirkens Korshær Varmestue, Børns Voksenvenner og Recovery Bulls.