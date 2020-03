- Vi har et samfundsansvar, understreger biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade, der på grund af coronavirus nu helt lukker biografen. Indtil videre til og med den 27. marts. Foto: Fleur Sativa

Coronavirus lukker biograf helt ned: Det vil få konsekvenser

For bare et par dage siden meldte Panorama Slagelse ud, at man kun ville sælge billetter til hver anden biografstol for at mindske smitterisikoen af coronavirus. Men nu tager biografen den yderste konsekvens og aflyser alle forestillinger.

Slagelse - 12. marts 2020 kl. 14:02 Af Fleur Sativa

»Vi glæder os til igen at kunne byde jer indenfor. Men indtil da, så pas godt på jer selv og hinanden.«

Sådan skriver Panorama Slagelse i et opslag på Facebook, efter regeringen på et pressemøde torsdag anbefalede, at alle arrangementer med mere end 100 deltagende enten rykkes eller aflyses for at begrænse smitterisikoen af coronavirus også kaldet COVID-19.

Biografen følger således nu denne anbefaling og aflyser alle forestillinger indtil videre frem til og med den 27. marts.

- Det er en direkte konsekvens af regeringens anbefalinger. Vi kan måske sikre salene, men hvis vi forestiller os, at vi bare har 30 biografgæster i hver sal, så har vi pludselig et problem i foyeren, hvor vi vil være over 100 samlet, forklarer biografchef Kristoffer Gade til Sjællandske.

Vil få konsekvenser For bare få dage siden havde biografen imidlertid en helt anden strategi. Her blev det meldt ud, at gæster kun ville kunne købe billet til hver anden biografstol. Ligesom der ville blive stillet rigeligt med håndsprit til rådighed.

Den totale lukning vil derfor få konsekvenser for biografen, understreger Kristoffer Gade. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Vi går glip af omsætning, og der vil også være varer, som vi måske ikke kan sælge, når vi åbner igen. Så også her vil vi lide et tab, forklarer biografchefen og peger på, at alle, der har købt en biografbillet, får refunderet deres penge.

- Men det er for tidligt præcis at sige, hvor stort et underskud vi vil stå med, når det her er ovre, siger Kristoffer Gade, der dog godt kunne frygte, at tabet kunne nærme sig omkring en halv million kroner, som også blandt andet konferencecentre i kommunen har peget på, at de går glip af.

Et samfundsansvar I en tid, hvor antallet af corona-smittede stiger for hver dag, der går, er hensynet til biografens økonomi imidlertid sekundært, understreger biografchefen. Først og fremmest handler det om at sikre gæster og ansatte, siger han.

Blandt personalet findes for eksempel primært studerende, som der bør udvises et særligt ansvar over for.

- De har jo netop fået at vide, at de ikke må komme i skole af frygt for smittespredning. Så giver det jo ikke mening, at vi som arbejdsplads siger, at de så skal komme her og arbejde, hvor de også kan smitte eller blive smittet, forklarer Kristoffer Gade.

- På den måde mener jeg bestemt, at vi har et samfundsansvar. Og det prøver vi at leve op til ved at lukke helt ned, slår biografchefen fast.

Når biografen åbner igen, vil der være flere film, der ikke kan nå at komme på lærredet. Flere premierefilm risikerer således aldrig at blive vist som følge af lukningen. Hvilke og hvor mange vides endnu ikke.