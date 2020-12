Det er nu, der må holdes fast. Smittetallet stiger fortsat i Slagelse.

Coronasmitte stikker helt af: »Nu er det rigtig alvorligt«

De seneste dage er smittetallet steget voldsomt i Slagelse - og det fortsætter. Antallet af positive tests tegner sig for fem procent af alle testede personer. Alarmerende, lyder det fra rådhuset.

Slagelse - 09. december 2020 kl. 18:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Spørger du borgmester John Dyrby Paulsen (S), har han tre opfordringer:

Overhold retningslinjerne, overhold retningslinjerne og - til sidst - overhold retningslinjerne.

Sådan lød det fra rådhuset onsdag eftermiddag, hvor smittetallet i Slagelse Kommune atter syntes at ramme et foruroligende leje.

Med nu 307 smittede over en syv dages periode og et incidenstal - antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere - på 389,4 lægger kommunen sig i den høje skala, hvor også en række af de ildrøde vestegnskommuner ligger.

Da man søndag aften varslede restriktioner - som blev udmeldt dagen efter - var tallet 237 over en uge i Slagelse.

- Det er ligesom i foråret. Vi skal være hårde ved os selv og vores omgivelser. Nu er det rigtig alvorligt. Vi skal testes, holde en god håndhygiejne og gøre alt, hvad vi kan, for at inddæmme det her, siger borgmesteren.

Høj positivprocent Det viser sig samtidig, at Slagelse Kommune står for en alarmerende høj positivprocent, når talen falder på antallet af testede personer. I øvrigt i alt 6.220 i perioden.

Det viser den nyeste status på Statens Serum Instituts overvågning af covid-19-tallene.

Således lyder tallet lokalt på 4,94, hvor det helst burde ligge i omegnen af 2.

Kommuner som Køge og Vordingborg, der også har lukket ned i stor skala, har tal på henholdsvis 3,58 og 3,74. Slagelse er sågar over København.

- Det er jo faktisk dobbelt bekymrende. Vi har mange smittede og en høj positivprocent, siger borgmesteren, der kæmper for at få styrket testkapaciteten.

- Jeg ved, at alle kommuner gerne vil, men vi har brug for det, lyder det fra John Dyrby Paulsen (S), der igen appellerer til folks sunde fornuft og det faktum, at man nok bør indstille sig på at se så få som muligt op til og i juletiden.

- Det nager mig, at vi skal sige fra over for fællesskabet, i foreningslivet og så videre. Men sådan må det være. Vi skal tage det her alvorligt, siger borgmesteren.

I alt er 44.805 personer blevet testet i Slagelse Kommune siden 27. januar.

