Coronasmitte sender halve klasser hjem

Slagelse - 01. oktober 2020 kl. 15:13 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

To elever, der angiveligt intet har til fælles, udover at de begge nu er testet positive for coronavirus og til dagligt studerer samme sted, bevirker amputerede klasser på Slagelse Gymnasium.

De to elever meldte torsdag morgen, at de er smittet, og siden har ledelse forsøgt at opspore nære kontakter. Det vil sige personer, der i længere tid end 15 minutter har været så tæt på de smittede, at afstanden har været én meter eller under.

- Det er dem, der nu skal hjem for at blive testet. Vi sender ikke længere hele klasser, men kun de af deres medstuderende, der har været i nærkontakt med dem, lyder det fra rektor Lotte Büchert.

Der er tale om elever i 1.G samt 2. HF, og ifølge skolen har de ikke været tæt på hinanden, ligesom det præciseres, at de ikke er blevet smittet på skolen.

- Det er de to første i to uger, lyder det fra Lotte Büchert.

Nyt system er både godt og bøvlet De nyeste retningslinjer går på, at gymnasier ikke længere må sende hele klasser eller årgange hjem for at være på den sikre side.

Det betyder, at man de næste dage kan risikere at sidde med klasser, hvor en tredjedel er væk, mens den øvrige del har undervisning i de fysiske lokaler.

- Det er noget mere bøvlet, at nogle skal sidde ved en skærm derhjemme, mens andre kan sidde her, lyder det fra Lotte Büchert.

Vicerektor Søren Keller stemmer i, men siger også, at elever nu har fået et større ansvar.

Det er nemlig dem, der mener, at de har været tæt på de smittede, som selv skal isolere sig hjemme og få taget de to tests.

- Vi har lavet et it-system, hvor eleverne selv melder ind, og vi har selvfølgelig skrevet til de elever, der er potentielle kontakter, at der er konstateret coronavirus, siger vicerektoren, der her også roser eleverne.

- De skal selv tage ansvar, og i og med vi heller ikke har set nogen smittede i flere uger, betyder jo også, at vores elever overholder retningslinjer og går meget i at tage hensyn.

Der var torsdag ikke overblik over, hvor mange elever der bliver hjemme som følge af konstateringen.

- Det ved vi først, når alle har meldt ind, lyder det fra Søren Keller.